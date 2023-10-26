Мастер-классы по физическому развитию дошкольников прошли в Богородском округе
Мастер-классы для педагогов по физической культуре, работающих с детьми дошкольного возраста, прошли на базе Старокупавинского лицея. Педагоги прошли обучение по аква- и степ-аэробике, фитболу, по внедрению элементов хореографии на занятиях и организации подвижных игр.
Сегодня в федеральный проект по физическому развитию детей дошкольного возраста в Богородском округе вошли 11 центров образования из 26-ти. Проект позволяет выявить сильные и слабые стороны физического развития каждого ребенка для индивидуальной работы.
«Проект реализуется в 11 центрах образования. Задействованы все участники образовательного процесса - педагоги, дети и родители», - рассказала заместитель начальника Управления образования Богородского городского округа Марина Пиянзина.
В каждом из учебных заведений, где реализуют программу по раннему физическому развитию детей, предусмотрен весь необходимый инвентарь и оборудование.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.
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