Мастер-классы от амбассадоров Школьной лиги начнутся в Подмосковье 26 ноября

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В Доме культуры «Горки-10» в Одинцове 26 ноября пройдет мастер-класс с чемпионкой России по волейболу, игроком команды «Заречье-Одинцово» Марией Халецкой. В тренировке примут участие команды мальчиков и девочек образовательного центра «Багратион» и школы «Логос».

В спортивном комплексе «Гучково» в Истре 28 ноября своими профессиональными секретами с юными спортсменами поделится экс-капитан сборной России по футболу и обладатель Кубка УЕФА Роман Широков. Тренировку организуют для школьников Павловской СОШ, Технолицея имени Долгих и других образовательных учреждений.

Амбассадоры также обсудят с ребятами тактику игры, улучшат технику спортсменов, а также дадут интервью и раздадут автографы.

Напомним, в первом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья пройдет более пяти тысяч соревнований. Среди амбассадоров проекта - Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Леся Махно и другие.