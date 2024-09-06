Мастер-классы, концерты и ярмарки провели в День города в Котельниках

В Кузьминском лесопарке в Котельниках состоялся фестиваль «Открытый город». Дети на мастер-классах мастерили поделки своими руками, участвовали в праздничных конкурсах и викторинах. Для взрослых открыли интерактивные площадки.

«Сейчас я вижу, как здесь вкусно кормят, как много детишек, как все находят себе место, много локаций. Очень много интересных локаций, в которых и мне хочется побывать», - поделился артист, певец, автор песен Дмитрий Нестеров.

Выставку-ярмарку предприятий и организаций города организовали на площадках парка. Центральную сцену украсили своими выступлениями городские коллективы и приглашенные артисты.

«В День рождения всегда желают крепкого здоровья и, конечно же, счастья. Счастлив каждый по своему, поэтому всем жителям я желаю находить эти радости в солнышке, в тёплой погоде, в том, что у нас есть такой оазис - Кузьминский и Томилинский Лесопарк для прогулок», - сказала заместитель главы городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Также на праздничном мероприятии все желающие смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

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