06 сентября 2024, 02:07

Мастер-классы, концерты и ярмарки провели в День города в Котельниках

Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники объединил фестиваль «Открытый город», посвященный Дню города. Собравшиеся увидели выступление местных и приглашенных творческих коллективов, поучаствовали в мастер-классах, посетили ярмарку.

В Кузьминском лесопарке в Котельниках состоялся фестиваль «Открытый город». Дети на мастер-классах мастерили поделки своими руками, участвовали в праздничных конкурсах и викторинах. Для взрослых открыли интерактивные площадки.

«Сейчас я вижу, как здесь вкусно кормят, как много детишек, как все находят себе место, много локаций. Очень много интересных локаций, в которых и мне хочется побывать», - поделился артист, певец, автор песен Дмитрий Нестеров.

Выставку-ярмарку предприятий и организаций города организовали на площадках парка. Центральную сцену украсили своими выступлениями городские коллективы и приглашенные артисты.

«В День рождения всегда желают крепкого здоровья и, конечно же, счастья. Счастлив каждый по своему, поэтому всем жителям я желаю находить эти радости в солнышке, в тёплой погоде, в том, что у нас есть такой оазис - Кузьминский и Томилинский Лесопарк для прогулок», - сказала заместитель главы городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Также на праздничном мероприятии все желающие смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

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Праздники Котельники
06 сентября 2024, 01:06
Кубок главы округа по хоккею стартовал в Чехове
Медиасток.рф
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К 70-летию Чехова в округе проводят праздничные и спортивные мероприятия. В ледовом дворце стартовал Кубок главы округа по хоккею.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поприветствовал собравшихся любителей хоккея.

«Сегодня этот чемпионат уникальный не только тем, что он юбилейный для города, но он очень уникальный тем, что сегодня нас приехали поддержать команды не только из Московской области», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

На церемонии открытия соревнований выступили певица и актриса Надя Ручка, заслуженный артист России Аскар Абдразаков и легендарный боец ММА Джефф Монсон.

«Большое спасибо Джеффу, что он сегодня посетил наш турнир, приехал. Это очень значимо для нас, для города и в первую очередь, наверное, для нашей организации хоккейный клуб „Гранит“», - поделился генеральный менеджер хоккейного клуба «Гранит» Андрей Зюзин.

Шесть команд из разных городов страны приняли участие в чемпионате: «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, «Полет» из Рыбинска, команды из Подольска «Хорс» и «Воевода» и «Калуга». Городской округ Чехов представил клуб «Гранит-Чехов».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей Чехов
06 сентября 2024, 00:07
Лесной пожар потушили на территории городского округа Егорьевск
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Пешурском участковом лесничестве в городском округе Егорьевск. Возгорание площадью пять тысяч квадратных метров обнаружили с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 39 пожарных и 22 единицы техники.

Потребовалось более семи часов, чтобы ликвидировать низовой пожар, который увеличился до одного гектара.

Причиной возгорания стал поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Егорьевск
05 сентября 2024, 23:15
Штрафы на 7 млн рублей за незаконный сброс стройотходов выписали в Подмосковье летом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Штрафы за незаконный сброс строительных отходов за это лето в Подмосковье достигли 7,8 миллионов рублей. Обнаружить нарушителей помогли камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«По итогам лета в Московской области зарегистрировано 524 случая сброса мусора, из них 87 - это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры видеонаблюдения фиксируют номера транспортных средств, после чего водителям выписывают штрафы по упрощенной процедуре», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 - для должностных лиц и до 200 - для юридических.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мусор
05 сентября 2024, 21:02
Зал спортивного центра «Лидер» обновили в Электроуглях
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К началу нового учебного года в спортивном центре «Лидер» в Электроуглях Богородского городского округа увеличили место для проведения тренировок. Здесь подготовили еще один зал для занятий спортом.

За время летних каникул работники центра реконструировали спортзал: снесли ненужную перегородку, провели тщательную уборку помещения, обновили интерьер, покрасили стены, создав комфортные условия для занятий.

Инициатива принадлежала тренерам, которые при поддержке Попечительского совета, обновили помещение. В состав этого совета входят бывшие воспитанники школы, победители и призеры соревнований разного уровня, а также родители спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Богородский

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