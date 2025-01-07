Мастер-классы, игры и спортивные забеги пройдут в парках Лобни до 12 января

Например, в Центральном парке культуры и отдыха 8 января пройдут творческие мастер-классы, а все желающие смогут поиграть в настольные игры. В парке «Киово» для жителей и гостей Лобни подготовили интерактивную анимационную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Тренировка секции ориентирования и горной общей физической подготовки пройдет в Центральном парке 9 января. Ее проведет Александр Черноусов. Здесь же 10 января состоится занятие по скандинавской ходьбе с Еленой Александровой. Так же в этот день все желающие смогут посетить урок по вокалу. В парке «Киово» 10 января проведут творческий мастер-класс, квест «Мафия» и занятие по игре на гитаре.

Забег «5Верст» стартует 11 января утром в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Днем для гостей от 50 лет и старше там состоится ретро-дискотека «Молоды душою». Здесь же на катке 12 января жителей и гостей округа ожидает интерактивная анимационная программа.