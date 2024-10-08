Мастер-классы и забеги пройдут в парках Балашихи 9-13 октября

Парк «Пехорка» станет площадкой для творческих мастер-классов от студии «Ампир», которые состоятся 9, 11 и 13 октября. Участники смогут освоить технику декупажа и научиться создавать уникальные изделия, такие как браслеты и броши из натуральной кожи. «Мы надеемся, что наши мастер-классы вдохновят людей на творчество и помогут развить новые навыки, » - отметила представитель студии.

Для любителей активного отдыха на этой неделе запланированы вечерние забеги «В закат» 8 и 10 октября в парке на Заречной. Утром 12 октября в Пестовском парке пройдет забег «5 верст», а 13 октября там же состоится семейная программа с интерактивными играми и спортивными эстафетами для детей и родителей.

Никольско-Архангельский парк приглашает всех желающих на занятия по скандинавской ходьбе 9 октября. Это мероприятие будет отличной возможностью для людей всех возрастов насладиться природой и поддержать физическую активность.

В парке на Солнечной 13 октября также проведут разминку и спортивные эстафеты. Эти мероприятия направлены на вовлечение горожан в активный образ жизни и укрепление духа сообщества.

На фоне осенней погоды парки Балашихи предлагают множество возможностей для активного и творческого отдыха. Все желающие могут выбрать подходящее мероприятие и провести время с пользой и удовольствием.

Мероприятия проводятся благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».