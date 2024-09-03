Мастер-классы и выставки ко Дню знаний провели в парке усадьбы Кривякино

«Обычно в школе и дома больше уделяют внимания переходам через автомобильную дорогу, но забывают про железную дорогу. К сожалению, мы входим в пятерку Московской области, где наибольшее травмирование именно на железной дороге. Хотелось бы обратить на это особое внимание», - отметил начальник управления городской инфраструктуры администрации городского округа Воскресенск Игорь Щекочихин.

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Занятия робототехникой помогают прокачать навыки инженерии, программирования, легче усваивать математические знания. Школа робототехники работает сразу в трех микрорайонах Воскресенска: центральном, Москворецком и Цемгиганте.

Второклассница Мелания Зотова выбрала для себя мастер-класс от школы английского языка. Вместе с другими участниками девочка сделала игрушку - капитошку из шарика, муки и веревок.

Для поддержания позитивного настроя в парке работали фотозоны и звучала живая музыка. Кульминацией праздника стала акция по безопасности дорожного движения. Детям напомнили о правилах дорожного движения и разрешили посидеть на полицейских мотоциклах. После детям вручили раскраски с подсказками о правилах дорожного движения.