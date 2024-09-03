03 сентября 2024, 12:03

Мастер-классы и выставки ко Дню знаний провели в парке усадьбы Кривякино

Телеканал «360»
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День знаний отпраздновали в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для школьников организовали мастер-классы по безопасности дорожного движения, технологии, рисованию и робототехнике.

«Обычно в школе и дома больше уделяют внимания переходам через автомобильную дорогу, но забывают про железную дорогу. К сожалению, мы входим в пятерку Московской области, где наибольшее травмирование именно на железной дороге. Хотелось бы обратить на это особое внимание», - отметил начальник управления городской инфраструктуры администрации городского округа Воскресенск Игорь Щекочихин.

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Занятия робототехникой помогают прокачать навыки инженерии, программирования, легче усваивать математические знания. Школа робототехники работает сразу в трех микрорайонах Воскресенска: центральном, Москворецком и Цемгиганте.

Второклассница Мелания Зотова выбрала для себя мастер-класс от школы английского языка. Вместе с другими участниками девочка сделала игрушку - капитошку из шарика, муки и веревок.

Для поддержания позитивного настроя в парке работали фотозоны и звучала живая музыка. Кульминацией праздника стала акция по безопасности дорожного движения. Детям напомнили о правилах дорожного движения и разрешили посидеть на полицейских мотоциклах. После детям вручили раскраски с подсказками о правилах дорожного движения.

1 сентября Воскресенск Парки
03 сентября 2024, 12:07
Выездная бригада врачей из медцентра Рошаля провела прием детей в Истре
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Специалисты из детского клинического центра имени Рошаля провели осмотры детей в Истре. В течение двух последних недель в детской поликлинике № 1 пациентов принимали невролог, офтальмолог, ортопед и уролог.

Проводить приемы в Истре врачи клинического центра начали еще до открытия медицинского учреждения. Жителям очень удобен такой формат, ведь можно получить консультация сразу нескольких специалистов и узнать мнение не только местных врачей, но и областных.

На прием к урологу пришли 20 ребят, невролог принял 40 детей, а офтальмологи - 46. Травматологи-ортопеды приняли 34 юных пациентов.

«В основном пациенты обращаются с жалобами на нарушение осанки, деформацию нижних конечностей. Почти половина случаев поддается консервативному лечению, и оперативного вмешательства не требуется. Некоторым пациентам было предложено плановое оперативное лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля, другие - приглашены на плановую госпитализацию. Дальнейшая тактика их лечения будет определена уже в условиях центра», - рассказала травматолог-ортопед Детского клинического центра имени Рошаля Анастасия Поддубная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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Дети Истра Врачи Поликлиники
03 сентября 2024, 10:59
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 3 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 3 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия»

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах региона зафиксировали миллион автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги
03 сентября 2024, 10:27
Более 300 килограммов батареек собрали в «Мегабаках» Подмосковья с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С января экопункты «Мегабак» в Московской области направили на утилизацию около 300 килограммов батареек, 120 килограммов энергосберегающих ламп и 10 килограммов ртутных градусников. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отслужившие батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Утилизировать их нужно с осторожностью, при этом фракции можно снова использовать в производстве. Например, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор с ложкой и вилкой или килограмм удобрений.

Жители Подмосковья могут сдать батарейки не только на специализированных площадках «Мегабак», но и в супермаркетах торговых сетей «Вкусвилл» и «Перекресток».

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Переработка
03 сентября 2024, 08:46
Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.

Александр Золотов поприветствовал школьников из окна своей квартиры и поздравил ребят с началом учебного года.

«Александр Григорьевич участвовал в обороне Москвы, сражался с фашистами в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Потом освобождал немецкие и польские города. Встретил Победу на подступах к Берлину. Пиджак Александра Григорьевича увешан орденами и несколькими десятками медалей», - отметил Игорь Брынцалов.

Полковник в отставке Александр Золотов родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. После окончания войны он продолжил службу и уволился в запас только в 1977 году. Прослужив в армии более 36 лет, он перебрался в Подмосковье и уже долгие годы живет в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Среди его наград есть Орден Отечественной войны второй степени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и еще порядка 30 медалей. Он также награжден губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым знаком «За полезное», а в 2017 году ветеран стал почетным гражданином городского округа Балашиха.

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Ветераны Балашиха Великая Отечественная война

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