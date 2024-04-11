Мастер-классы и VR-квест пройдут на Космическом фестивале в Королеве 12 апреля
Космический фестиваль пройдет в Королеве 12 апреля. В центральном парке проведут выставку фотографий, VR-квест, мастер-классы и многое другое.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль приурочили ко Дню космонавтили и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
Для гостей подготовят выставку «Космос глазами детей», а также экспозицию об истории развитии Королева. На ней представят исторические фотографии городских объектов и их современного состояния, а также генерацию будущего, созданную нейросетью.
На фестивале проведут VR-квест с вопросами о космосе. Кроме того, в парке пройдут мастер-классы по изготовлению подвижной игружки из картона и раскашиванию деревянных фигур с 3D-эффектом. Желающие посетят открытый урок по астрономии и смогутп осмотреть в телескопы.
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