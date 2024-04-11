Мастер-классы и VR-квест пройдут на Космическом фестивале в Королеве 12 апреля

Работники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с коллегами из муниципальной аварийно-спасательной службы эвакуировали из задымленного подъезда восемь человек и собаку. Случай произошел 9 апреля в городском округе Щелково.

О пожаре в многоквартирном жилом доме очевидцы сообщили по номеру 112. На место сразу же отправились пожарно-спасательные расчеты.

«Сильное задымление обнаружили на четвертом этаже жилого дома. Специалисты приняли решение эвакуировать людей с верхних этажей и подать ствол на защиту эвакуационных путей, так как возгорание случилось в приквартирном холле», - рассказал начальник ПСЧ-300 Владимир Пискун.

При помощи вентилятора пожарные продули дым и снизили температуру в подъезде, что позволило беспрепятственно эвакуировать людей.

На улицу вывели женщину и шестилетнего мальчика, а следом за ними вынесли их собаку, которая во время эвакуации убежала и спряталась на техническом этаже.

При помощи пожарных на свежий воздух вышло восемь человек, медицинская помощь им не потребовалась. Затем огнеборцы успешно ликвидировали возгорание и не дали огню распространится на другие помещения.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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