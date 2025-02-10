10 февраля 2025, 20:36

Мастер-классы и викторины пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Пресс-служба администрации Можайского округа
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Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера» в Можайске подготовил для жителей и гостей округа насыщенную программу мероприятий. На этой неделе пройдут творческие мастер-классы, увлекательные викторины и тематические интерактивы.

Так, 13 февраля с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской пройдет оригинальный мастер-класс по изготовлению декоративных гномиков. Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и создать уникальный сувенир своими руками.

14 февраля в 18:10 в том же помещении творческой мастерской любители интеллектуальных игр смогут проверить свои знания в программе «Что? Где? Когда?». А сразу после, в 18:40, знатоки кинематографа сразятся в «Киновикторине», где их ждут вопросы о культовых фильмах.

15 февраля, в субботу, с 14:00 до 17:00 на центральной площади парка состоится уникальное областное мероприятие по мотивам знаменитого советского фильма «Девчата». Гостей ждет тематический интерактив «А вспомним-ка девчат мы…», где участники смогут поделиться воспоминаниями о фильме и его любимых моментах. Для всех желающих будет работать уютная чайная зона и фотозона «На Камчатке».

Спортивно-развлекательная программа для детей завершит неделю активностей 16 февраля. В 12:30 на площади у кафе «Чебурашка» начнется «Ритм зарядка», а в 13:00 в зале кафе продолжится программа «Энергия в движении». С 13:30 ребята смогут принять участие в парковом квесте «Холодное расследование», а ровно в 14:00 их ждет увлекательная анимационная программа «Путешествие по мультмиру».

Возрастные ограничения на все мероприятия - 6+.

Отдых Дети Фильмы Можайск Парки
10 февраля 2025, 21:25
Открытый урок о летчике-герое Иване Кожедубе прошел в лицее № 7 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику-асу Ивану Кожедубу, провели в лицее № 7 городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни и подвигах героя Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб - один из самых результативных летчиков-асов Великой Отечественной войны. Героизм его подвигов был отмечен множеством орденов и медалей. Помимо этого, Иван Никитович был удостоин звания Героя Советского Союза.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Летчик не раз показывал примеры высшего мастерства и героизма, сражаясь с превосходящими силами противника и одерживая победы», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля и направлена на сохранение памятных событий и традиции нашей страны.

«Урок, посвященный Ивану Кожедубу, - это не просто дань памяти великому летчику, но и важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки ВОВ История
10 февраля 2025, 21:13
Каратист из Химок стал чемпионом всероссийских соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийские соревнования по карате «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Игорь Арутюнян стал победителем в своей группе.

Показать свои силы приехали боле 900 каратистов из 32 регионов нашей страны. Участие в турнире приняли спортсмены разных весовых категорий в возрасте от десяти до 18 лет, а также опытные взрослые бойцы. Ранее каратисты из Химок выиграли золото и две бронзовые медали на всероссийском турнире «Большое противостояние». Ребята показали высокий уровень мастерства среди мальчиков восьми-девяти лет в абсолютной весовой категории. Помимо этого, девочки в группах 12-13 и 16-17 лет стали третьими в общем зачете. Родной округ спортсмены представили наравне с тысячей достойных каратистов.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Все специализированные школы и комплексы оснащены современным оборудованием для комфортных и результативных тренировок.

Спортсмены Химки
10 февраля 2025, 21:09
Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».

Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.

«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», - сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.

«Любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки ВОВ История Патриотизм
10 февраля 2025, 21:05
Школьники из Чехова стали лауреатами регионального конкурса чтецов
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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Юные чтецы покорили жюри на региональном конкурсе художественного слова «На берегу Лопасни». Мероприятие состоялось в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Творческие таланты продемонстрировали школьники, зачитав произведения Александра Сергеевича Пушкина. В усадьбе, где в свое время проживали потомки великого поэта, прозвучали стихи в исполнении обучающихся общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений Чехова.

Участники поразили жюри актерским мастерством и знанием творчества драматурга. За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение чтецов наградили дипломами: лауреат I степени - Семен Уланов, школа № 1; лауреат II степени - Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа; лауреат III степени - Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.

В День памяти Пушкина состоялся второй этап конкурса, первый прошел несколькими днями ранее.

Чехов Литература Александр Пушкин

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