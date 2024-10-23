Мастер-классы и викторины проведут в парках Солнечногорска
Для жителей городского округа Солнечногорск с 21 по 27 октября организуют развлекательные мероприятия. В центральном парке детей и взрослых ждут анимационные программы, творческие мастер-классы и многое другое.
Жители и гости городского округа Солнечногорск посетят занятия по петанку и примут участие в забеге ParkRun. Спортивное мероприятие стартует от стадиона «Металлург», участие в нем смогут принять бегуны достигшие 16-летнего возраста. Также в городском парке организуют творческие мастер-классы, развлекательные викторины и анимационные игры для посетителей с трех лет.
Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».
Мероприятия проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».
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