02 декабря 2024, 23:02

Мастер-классы и тренировки пройдут в парке Лазутиной в Одинцове 7 декабря

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Гостей и жителей муниципалитета приглашают окунуться в атмосферу вдохновения и творчества на уникальном событии «Творческая зима в Одинцовском парке». В парке имени Ларисы Лазутиной 7 декабря проведут творческие мастер-классы и спортивные тренировки.

Для любителей творчества проведут увлекательный мастер-класс «Внутренний ресурс» под руководством опытного психолога. Этот мастер-класс - путешествие в мир своего внутреннего «Я», где с помощью красок, бумаги и пластилина каждый желающий сможет выразить свои эмоции, раскрыть таланты и создать уникальные произведения искусства.

Для юных изобретателей и тех, кто увлечен технологиями, организаторы подготовили уникальное занятие по робототехнике. Ребят научат создавать и управлять собственными роботами.

Для тех, кто ценит тепло и уют, пройдет вечер живой музыки от бардов Гитарник «Веры». Теплая атмосфера, проникновенные мелодии и душевные песни создадут ощущение уюта и позволят насладиться прекрасным зимним вечером.

Помимо уникальных творческих программ, организаторы подготовили тренировки для детей и взрослых: все желающие смогут освоить йогу, бег на лыжероллерах и многое другое.

«Творческая зима» пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной по адресу: город Одинцово, 3-й километр Красногорского шоссе.

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Одинцово Парки
02 декабря 2024, 21:54
Более 20 снеговиков слепили жители на конкурсе в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В сквере театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи стартовал фестиваль «Город Снеговиков». Свыше 20 оригинальных фигур из снега, созданных горожанами и их детьми, украсили дворы.

Гости фестиваля увидели 23 уникальных снеговика, каждый из которых отличается особым характером и индивидуальностью. Снежные фигуры слепили горожане и их дети. Для некоторых семей участие в фестивале стало любимой зимней традицией.

Жительница Мытищ Олеся рассказала, что вместе со своими дочерьми Викой и Катей уже второй год принимают участие в конкурсе. В прошлом году они создали снеговика Аркашика, он стал любимцем театра и пробыл там весь год. Сверкашку, его сестричку, Вика и Катя слепили в этом году.

Полюбоваться на снежные шедевры, созданные детьми и их родителями, можно будет до конца зимы. Театр «Огниво» также организовал онлайн-голосование за самого понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий. Голосование продлится до 20:00 6 декабря.

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Дети Мытищи конкурсы Снегопад
02 декабря 2024, 21:44
Память советского хоккеиста Валерия Харламова почтили в Солнечногорске
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Памятная церемония в честь выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова прошла в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к месту его трагической гибели, чтобы отдать дань уважения легенде спорта в День российского хоккея.

Валерий Харламов дважды становился олимпийским чемпионом, принимал участие в знаменитых Суперсериях СССР - Канада и восемь раз завоевывал титул чемпиона мира.

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Трагедия произошла 27 августа 1981 года на 74-м километре Ленинградского шоссе, когда Валерию Харламову было всего 33 года. Спортсмен попал в автомобильную аварию.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память прославленного советского хоккеиста, третьего бомбардира в истории чемпионатов мира, набравшего 155 очков в 105 матчах. Человека, который стал символом хоккея и вдохновением для многих поколений. Валерий Харламов навсегда останется в наших сердцах как выдающийся спортсмен и преданный своей команде человек», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Спортсмены Солнечногорск Хоккей
02 декабря 2024, 19:23
Соревнования школьной лиги по стритболу прошли в Наро-Фоминске
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На двух баскетбольных площадках Наро-Фоминского городского округа состоялись состязания по стритболу. Мероприятие прошло в рамках школьной лиги.

Захватывающие соревнования в формате три на три прошли на площадке Культурно-спортивного комплекса «Нара» и Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия» в Наро-Фоминске.

Спортивное событие посетила заместитель главы муниципалитета Наталья Трофимова. Она побеседовала с юными спортсменами и судьями турнира, узнала, как проходят тренировки и расспросила ребят о ближайших планах.

Еще одним почетным гостем соревнований стал мастер спорта СССР и Отличник физической культуры и спорта Владимир Дзюрский. Более полувека он отдал образовательной деятельности, 30 лет трудился в Наро-Фоминском районе. Владимир провел первый чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд.

Отметим, что состязания Наро-Фоминского городского округа по баскетболу три на три прошли на высоком уровне. Юные спортсмены получили много новых впечатлений и ценный опыт. Результаты турнира опубликовали на странице лиги Вконтакте.

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Наро-Фоминск Спортсмены Баскетбол
02 декабря 2024, 18:35
Два новых автобусных маршрута запустили в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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На оперативном совещании глава Лобни Анна Кротова подвела итоги недели и наметила задачи на декабрь. Среди приоритетов — благоустройство, дорожные работы и развитие транспорта.

В городе продолжают обустраивать тротуары. Из запланированных двадцати трех участков завершены четырнадцать, оставшиеся работы завершат до конца года. В районе «Звонницы» приступили к укладке асфальта, а в Центральном парке идет заморозка льда для катка.

Транспортная инфраструктура также претерпела изменения. В Лобне начали работу два новых автобусных маршрута: номер восемь связывает парк Киово со станцией Лобня, а маршрут восемьсот шестьдесят пять «а» курсирует между станцией Лобня и Перепечинским кладбищем. На маршруте номер семнадцать обустроят шесть новых остановок до конца года, еще одиннадцать появятся в следующем.

«Мы завершаем год с отчетами по каждой сфере работы и будем рады услышать ваши предложения», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

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Благоустройство Лобня

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