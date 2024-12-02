Мастер-классы и тренировки пройдут в парке Лазутиной в Одинцове 7 декабря

Для любителей творчества проведут увлекательный мастер-класс «Внутренний ресурс» под руководством опытного психолога. Этот мастер-класс - путешествие в мир своего внутреннего «Я», где с помощью красок, бумаги и пластилина каждый желающий сможет выразить свои эмоции, раскрыть таланты и создать уникальные произведения искусства.

Для юных изобретателей и тех, кто увлечен технологиями, организаторы подготовили уникальное занятие по робототехнике. Ребят научат создавать и управлять собственными роботами.

Для тех, кто ценит тепло и уют, пройдет вечер живой музыки от бардов Гитарник «Веры». Теплая атмосфера, проникновенные мелодии и душевные песни создадут ощущение уюта и позволят насладиться прекрасным зимним вечером.

Помимо уникальных творческих программ, организаторы подготовили тренировки для детей и взрослых: все желающие смогут освоить йогу, бег на лыжероллерах и многое другое.

«Творческая зима» пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной по адресу: город Одинцово, 3-й километр Красногорского шоссе.

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