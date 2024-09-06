06 сентября 2024, 09:57

Мастер-классы и тренинги провели для педагогов Подмосковья в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Финальный день проекта «Методический автобус» прошел на базе школы «Форум» в Химках. Члены клуба «Педагог года Подмосковья» провели для учителей и директоров школ региона интересные мастер-классы и практические занятия.

Главная цель проекта «Методический автобус» - обмен опытом среди учителей Подмосковья и возможность познакомится с современным взглядом на профессию. Проект успел отметиться в 38 городских округах Московской области, к нему присоединились свыше четырех тысяч педагогов.

«Это был очень увлекательный день. Мы получили ценные знания, которые помогут в работе с детьми, а также обменялись опытом», - отметила депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов и система образования области постоянно развивается.

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Химки Учителя
06 сентября 2024, 09:54
Мытищи примут участие в параде трамваев на ВДНХ в Москве
пресс-служба городского округа Мытищи
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Раритетный трамвай, произведенный в Мытищах, примет участие в параде на ВДНХ в Москве. Выставка пройдет 7 сентября.

Трамваи серии «Ф» производили в Мытищах с 1907 по 1912 год. Обозначение «Ф» ему дали из-за световых люков по бокам крыши, которые конструкторы назвали фонарями. Вагон вмещал в себя около 50 пассажиров. Подобные трамваи производились на четырех предприятия, и одним из них был Мытищинский вагоностроительный завод.

Образец представят на ретровыставке трамваев на ВДНХ 7 сентября. Парад стартует в 12:00 от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкино и обратно. В 12:30 в трамвайном депо имени Баумана пройдет выставка исторический техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи Заводы ВДНХ
06 сентября 2024, 09:47
Бытовую химию из Мытищ поставили в крупнейшую торговую сеть Казахстана
«ИНТЕРСЭН-плюс»
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Продукцию компании «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ начали продавать в магазинах одной из самых крупных торговых сетей Казахстана Magnum. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сеть Magnum объединяет более 200 магазинов в 14 городах Казахстана. На полках теперь можно найти 12 видов бытовой химии, произведенной в Подмосковье. Это средства для стекол, антижир для стеклокерамики, раствор для удаления плесени и другое.

«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. При ее создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производстве. Линия заработала в 2022 году, инвестиции в ее запуск составили 30 миллионов рублей», - рассказал генеральный директор «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин.

Подмосковье поддерживает экспортера, чья продукция уже представлена в разных странах. Компания стала первой в регионе, воспользовавшейся совместным сервисом Российского экспортного центра и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области для организации поставки на Филиппины.

Ранее стало известно, что Подмосковье на 90% нарастило экспорт мяса и муки в ОАЭ с начала года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Казахстан Экспорт
06 сентября 2024, 02:07
Мастер-классы, концерты и ярмарки провели в День города в Котельниках
Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники объединил фестиваль «Открытый город», посвященный Дню города. Собравшиеся увидели выступление местных и приглашенных творческих коллективов, поучаствовали в мастер-классах, посетили ярмарку.

В Кузьминском лесопарке в Котельниках состоялся фестиваль «Открытый город». Дети на мастер-классах мастерили поделки своими руками, участвовали в праздничных конкурсах и викторинах. Для взрослых открыли интерактивные площадки.

«Сейчас я вижу, как здесь вкусно кормят, как много детишек, как все находят себе место, много локаций. Очень много интересных локаций, в которых и мне хочется побывать», - поделился артист, певец, автор песен Дмитрий Нестеров.

Выставку-ярмарку предприятий и организаций города организовали на площадках парка. Центральную сцену украсили своими выступлениями городские коллективы и приглашенные артисты.

«В День рождения всегда желают крепкого здоровья и, конечно же, счастья. Счастлив каждый по своему, поэтому всем жителям я желаю находить эти радости в солнышке, в тёплой погоде, в том, что у нас есть такой оазис - Кузьминский и Томилинский Лесопарк для прогулок», - сказала заместитель главы городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Также на праздничном мероприятии все желающие смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

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Праздники Котельники
06 сентября 2024, 01:06
Кубок главы округа по хоккею стартовал в Чехове
Медиасток.рф
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К 70-летию Чехова в округе проводят праздничные и спортивные мероприятия. В ледовом дворце стартовал Кубок главы округа по хоккею.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поприветствовал собравшихся любителей хоккея.

«Сегодня этот чемпионат уникальный не только тем, что он юбилейный для города, но он очень уникальный тем, что сегодня нас приехали поддержать команды не только из Московской области», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

На церемонии открытия соревнований выступили певица и актриса Надя Ручка, заслуженный артист России Аскар Абдразаков и легендарный боец ММА Джефф Монсон.

«Большое спасибо Джеффу, что он сегодня посетил наш турнир, приехал. Это очень значимо для нас, для города и в первую очередь, наверное, для нашей организации хоккейный клуб „Гранит“», - поделился генеральный менеджер хоккейного клуба «Гранит» Андрей Зюзин.

Шесть команд из разных городов страны приняли участие в чемпионате: «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, «Полет» из Рыбинска, команды из Подольска «Хорс» и «Воевода» и «Калуга». Городской округ Чехов представил клуб «Гранит-Чехов».

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Хоккей Чехов

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