Мастер-классы и тренинги провели для педагогов Подмосковья в Химках

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Главная цель проекта «Методический автобус» - обмен опытом среди учителей Подмосковья и возможность познакомится с современным взглядом на профессию. Проект успел отметиться в 38 городских округах Московской области, к нему присоединились свыше четырех тысяч педагогов.

«Это был очень увлекательный день. Мы получили ценные знания, которые помогут в работе с детьми, а также обменялись опытом», - отметила депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов и система образования области постоянно развивается.

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