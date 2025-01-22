Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
В городском округе Химки 22 января в День освобождения Московской области от немецких захватчиков проведут патриотические лекции, мастер-классы и кинопоказы. Жители почтят память героев и узнают много нового об исторических событиях тех лет.
Ученикам школы «Лига первых» расскажут о быте советских солдат. Ребята поучаствуют в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей.
У мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского организуют традиционный торжественный митинг «Свеча памяти». Жители почтят память героев минутой молчания и возложат живые цветы к подножию монумента.
Документальный фильм о Великой Отечественной войне покажут в школе «Флагман». Присоединиться к просмотру сможет каждый желающий по адресу: улица Молодежная, строение № 54А.
«Это важнейшее событие нельзя оставить без внимания. Приглашаю принять участие в мероприятиях всех жителей округа», - отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.
Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, для этого в округе реализуют масштабную общественную программу «Химки. Успех в единстве поколений».