01 июня 2024, 19:15

Мастер-классы и конкурсы прошли в парке Толстого в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День защиты детей отпраздновали в парке Толстого в Химках в День защиты детей. Там прошли фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы.

Юные жители Химок в парке Толстого могли посетить интерактивные площадки предприятий округа и угоститься пломбиром - в рамках ежегодной акции губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В программе праздника были настольные игры, конкурсы и мастер-классы по аппликациям из цветной бумаги, изготовлению свечей из вощины и рисованию пейзажей ватными палочками.

«Праздничная программа была на высшем уровне - интересные конкурсы, яркие выступления артистов, мастер-классы для детей. Атмосфера радости и праздника охватила всех присутствующих», - поделилась жительница Химок Елизавета Осипова.

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Праздники Дети Химки
01 июня 2024, 18:46
Международный детский турнир по мини-футболу прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Около 300 участников собрал международный детский турнир по мини-футболу в Химках. Главный приз — «Кубок Флагов» — завоевала команда из школы № 31.

Участие в турнире по мини-футболу «Кубок флагов» приняли 28 команд, в том числе из Луганска и Белоруссии. Победителем состязаний стала сборная из школы № 31 в Химках. Ребята одерживают победу в турнире третий год подряд. Второе и третье места заняли ребята из химкинской гимназии № 9 и сборная из Гродно.

Лучшими нападающим и бомбардиром стали Богдан и Руслан Мордановы из команды победителей. Лучшим вратарем - юный футболист из белорусской команды «Неман» Георгий Цибуль.

«Сегодня мы сделали все, чтобы подарить настоящий праздник нашим химчанам и гостям из других городов. Благодарю всех, кто принял участие в турнире, - юных спортсменов, гостей и болельщиков», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и телеведущий Дмитрий Губерниев.

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Спортсмены Химки Депутаты
01 июня 2024, 18:35
Детский фестиваль профессий прошел в парке «Экоберег» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздничная программа с мастер-классами, конкурсами и подарками прошла в парке «Экоберег» в Химках. В День защиты детей там провели фестиваль «Город профессий».

На фестивале юные жители Химок поучаствовали в танцевальных и вокальных мастер-классах, а также посетили выставку изделий ручной работы от клуба творческих людей Art Band. Гостей парка «Экоберег» угощали вкусным пломбиром от команды администрации городского округа. Завершился праздник детской дискотекой.

«Детство - это время чудес, когда мир полон волшебства и каждая мелочь может стать приключением. Каждый ребенок заслуживает, чтобы его окружение было наполнено любовью, заботой и безопасностью. Ведь они - наше будущее. Давайте сделаем все, чтобы детство каждого ребенка было счастливым», - отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

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Праздники Дети Химки
01 июня 2024, 17:33
Юных жителей Химок угостили бесплатным мороженым в День защиты детей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках маленьким горожанам предложили продегустировать бесплатное мороженое и другие сладости, которые раздавали волонтеры в честь Дня защиты детей. Акция прошла в парках округа.

Угоститься мороженым и попкорном можно было в парках Толстого, Величко, «Подрезково» и «Экоберег», а также в зеленой зоне «Дубки».

«Очень приятно, что в День защиты детей для наших ребят придумали столько интересных активностей, конкурсов, раздали всеми любимое мороженое и сладости. Особенно радостно наблюдать за искренними эмоциями детей, их улыбками, сияющими от счастья глазами, слышать их смех. Хочется, чтобы каждый ребенок в этот день почувствовал себя счастливым», - поделилась жительница городского округа Химки Валерия Смирнова.

К празднику во всех микрорайонах округа пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и конкурсы.

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Праздники Дети Химки
01 июня 2024, 17:21
Турнир по мини-футболу «Кубок флагов» стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В День защиты детей в Химках начался турнир по мини-футболу «Кубок флагов». Участие в нем приняли почти 300 спортсменов из 28 команд.

На турнире с футболистами из Химок сыграли команды из города-побратима Гродно в Белоруссии и Луганска.

«Этот проект единственный и уникальный в Подмосковье. Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

С напутственными словами к спортсменам обратилась депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она пожелала участникам ярких игр и успехов в борьбе за главный приз.

К поздравлениям присоединились заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы Химок Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель местного совета депутатов Сергей Малиновский, известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

«В Химках творится история. Прекрасное мероприятие - „Кубок Флагов“. Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол - игра, которая объединяет все страны. Радует, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», - сказал Губерниев.

По итогам состязаний победители получат главный приз - Кубок флагов. Также определят лучшего вратаря, нападающего, защитника и полузащитника турнира.

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Дети Химки Футбол

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