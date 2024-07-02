Мастер-классы и концерт провели в Воскресенске ко Дню молодежи

В парке Кривякино прошел концерт творческих коллективов округа. Организаторы также подготовили активности и мастер-классы.

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На Новлянской набережной сделали акцент на патриотизм. Для гостей организовали выставку музейных экспонатов и провели мастер-классы от патриотического клуба. Каждый желающий мог сплести маскировочные нашлемники. Градообразующее предприятие Воскресенска предлагало посадить клубнику и удобрить ее. Среди участников был и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы молодые, энергичные. У вас все впереди. Живите, дерзайте, будьте активными, не будьте равнодушными - самое главное. Верьте в свои силы!» - сказал он.