Мастер-классы и экскурсии проведут на сыроварне в Истре в выходные
В эти выходные, 23 и 24 сентября, на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское для детей пройдут мастер-классы по росписи деревянных игрушек и по изготовлению цветных мелков. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Дети смогут раскрасить красками различные деревянные фигурки и почувствовать себя настоящими художниками, а также пройти мастер-класс по изготовлению цветных мелков, где можно будет выбрать понравившийся цвет, а после смешать ингредиенты между собой», - уточнили в ведомстве.
Ребят прокатит лошадка Тося. Желающие смогут посетить экскурсию по ферме и пообщаться с козами, коровами, овцами, кроликами птицами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных мероприятиях региона.
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