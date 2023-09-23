Мастер-классы и экскурсии проведут на сыроварне в Истре в выходные

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«Дети смогут раскрасить красками различные деревянные фигурки и почувствовать себя настоящими художниками, а также пройти мастер-класс по изготовлению цветных мелков, где можно будет выбрать понравившийся цвет, а после смешать ингредиенты между собой», - уточнили в ведомстве.

Ребят прокатит лошадка Тося. Желающие смогут посетить экскурсию по ферме и пообщаться с козами, коровами, овцами, кроликами птицами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных мероприятиях региона.

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