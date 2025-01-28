Мастер-классы для участников турнира по следж-хоккею прошли в Дмитрове
В Центре детского творчества города собрались гости из Подмосковья, Москвы, Новосибирска, Ивановской области и Астрахани и Московской области. Юные спортсмены стали участниками специально подготовленного для них мероприятия.
Преподаватели центра организовали для ребят, которые приехали на турнир по роликовому следж-хоккею мастер-классы по живописи, пластилинографии и другим видам декоративного творчества. Дети изготовили различные поделки с изображением талисмана Федерации адаптивного хоккея - дружелюбного и улыбчивого енота. Среди работ были рамки для фотографий, оригинальные чехлы для мобильных телефонов, красивые закладки для книг и магнитики.
Один из гостей мероприятия поделился впечатлениями и рассказал, что ему очень понравилось в Дмитрове. «Здесь нас встретили очень по-доброму. Было здорово потрудиться всем вместе», - отметил спортсмен.
Заместитель главы муниципального округа Ирина Костышина назвала встречу в Центре детского творчества настоящим праздником дружбы и творчества, объединившим ребят из разных уголков России. «Вместе мы создаем атмосферу, полную радости и взаимопонимания», - отметила она.