Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска с 23 по 24 ноября

Дети смогут посетить анимационные программы 23 ноября в 15:00 и 24 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Также для юных жителей округа проведут «БиблиоНяню» - настольные игры и викторины в павильоне на набережной городского парка 23 ноября в 12:00 и 24 ноября в 12:00. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся в павильона на набережной городского парка 23 ноября в 12:30 и 24 ноября в 12:30.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая программа для всей семьи «Веселые старты» 23 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRon 23 ноября в 9:00 у стадиона «Металлург».

«Мы стараемся разнообразить досуг жителей и гостей муниципалитета. До наступления холодов есть отличная возможность провести время с семьей и посетить мероприятия в парке», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».

Мероприятия проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

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