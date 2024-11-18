18 ноября 2024, 17:22

Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска с 23 по 24 ноября

Читайте нас в: Google Новости

Городской парк Солнечногорска подготовил афишу мероприятий для жителей города. С 22 по 24 ноября дети смогут сыграть в настольные игры, поучаствовать в анимационной программе, викторинах и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

Дети смогут посетить анимационные программы 23 ноября в 15:00 и 24 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Также для юных жителей округа проведут «БиблиоНяню» - настольные игры и викторины в павильоне на набережной городского парка 23 ноября в 12:00 и 24 ноября в 12:00. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся в павильона на набережной городского парка 23 ноября в 12:30 и 24 ноября в 12:30.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая программа для всей семьи «Веселые старты» 23 ноября в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRon 23 ноября в 9:00 у стадиона «Металлург».

«Мы стараемся разнообразить досуг жителей и гостей муниципалитета. До наступления холодов есть отличная возможность провести время с семьей и посетить мероприятия в парке», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мастер-классы, анимация и викторины рассчитаны на детей в возрасте от трех лет. В забеге могут принять участие жители, достигшие 16-летнего возраста. Вход на все мероприятия свободный.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья».

Мероприятия проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск Семья Парки
18 ноября 2024, 17:35
Глава Павловского Посада Денис Семенов провел совещание по вопросам ЖКХ
Администрация Павлово-Посадского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел встречу в формате «выездной администрации» с управляющими организациями и представителями ассоциации председателей многоквартирных домов округа. Мероприятие было посвящено обсуждению планов по индексации тарифов управляющих компаний на содержание многоквартирных домов и перехода на электронный вид голосования.

Эти темы ранее поднимались на еженедельном совещании Губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов. Губернатор подчеркнул важность уверенности в том, что управляющие компании, работающие как в старом, так и в новом жилом фонде, своевременно отвечают на запросы жителей.

Переход на электронное голосование рассматривается как наиболее удобный способ для жителей управлять домом, а также как инструмент для обеспечения стабильности в данной сфере. Принять участие в голосовании можно будет через систему ГИС ЖКХ, мобильное приложение Госуслуги.Дом, передав бланк администратору для самостоятельного внесения данных, или через МФЦ.

Участники встречи выразили надежду на то, что внедрение новых подходов позволит улучшить качество управления многоквартирными домами и повысить удовлетворенность жителей услугами управляющих компаний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Павловский посад
18 ноября 2024, 17:27
Подмосковным фермерам напомнили о приеме заявок на субсидии
Александра Степанова
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявок на субсидии для возмещения затрат на покупку сельхозтехники стартовал в Подмосковье в конце октября. Фермеры уже подали свыше 100 заявлений.

Среди победителей отбора распределят 328,2 миллиона рублей. Средства можно будет направить на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники. Конкурс продлится до 25 ноября, а победителей объявят 3 декабря.

Кроме того, в ноябре в Подмосковье прошел отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения половины затрат, а также на субсидирование молочных ферм. Прием заявок уже завершили.

В Минсельхозпроде региона добавили, что в этом году на поддержку аграриев направили свыше пяти миллиардов рублей и предусмотрели 30 видом субсидий. Ежегодно поддержку получают около 300 хозяйств.

Узнать подробнее о старте приема заявок можно по ссылке.

Сельское хозяйство Фермеры
18 ноября 2024, 17:24
Команда из Белоруссии приняла участие в турнире по кикбоксингу в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Четвертый детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» состоялся в спортивном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского. Соревнования были посвящены спецназовцам, погибшим при исполнении воинского долга, и проходили под девизом: «Занимаешься спортом – служишь Родине!».

Турнир собрал более 300 участников из разных регионов России, а также команду юных спортсменов из Республики Беларусь. Ребята возрастом от 10 до 16 лет впервые посетили Балашиху и отметили высокий уровень организации и проведения мероприятия.

В ходе соревнований участники продемонстрировали свои навыки на ринге, показывая зрелищные бои и спортивный дух. Финалистов турнира наградили кубками, медалями и дипломами, что подчеркнуло важность их достижений.

Турнир «Золотая перчатка» был организован общественной организацией ветеранов подразделений спецназа и проводился при поддержке администрации Балашихи. Это мероприятие стало отличной платформой для юных кикбоксеров, вдохновляя их на дальнейшие достижения в спорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Белоруссия Балашиха
18 ноября 2024, 17:15
Турнир по футболу к 19-летию «Молодой гвардии» прошел в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Турнир по футболу среди детских команд, посвященный дню рождения «Молодой Гвардии» прошел в Балашихе. Соревнования состоялись на стадионе «Метеор», где юные спортсмены боролись за кубок «Здоровое поколение», а их выступления поддерживали родители и представители организации.

Открытие турнира состоялось при участии директора спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгения Николаева и инициатора мероприятия Григория Чернышова.

«Я занимаюсь детским и подростковым спортом уже много лет. Сегодняшний турнир партии „Единая Россия“ проводится специально для детей, чтобы их родители могли увидеть, чему ребята научились», - отметил Чернышов.

На турнире собрались не только родители юных футболистов, но и многие другие зрители, включая представителей «Молодой Гвардии».

«Большинство из семилетних спортсменов уже занимаются футболом два года. У них есть воля к победе и желание выиграть. Командам необходимо участвовать в подобных турнирах, ведь одних тренировок недостаточно. Здесь есть возможность ощутить спортивный накал борьбы и отработать навыки», - сказал координатор Евгений Николаев.

Футбольный центр «Метеор» был создан как одно из лучших спортивных учреждений Московской области. Он предлагает 10 спортивных отделений и привлекает более 100 тренеров и инструкторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Балашиха

Новости по теме