Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска 14 и 15 декабря

На площадке за памятником Михаилу Лермонтову для детей проведут анимационные программы 13 декабря в 15:00 и 15 декабря в 12:00. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся у павильона на набережной городского парка 14 декабря в 12:30 и 15 декабря в 14:00.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая семейная программа «Веселые старты». Участников ждут 14 декабря в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRun 14 декабря в 09:00 у стадиона «Металлург».

«Подготовили насыщенную программу, которая позволит весело и с пользой провести время с семьей, укрепить здоровье и развить творческие способности», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья». Культурную программу проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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