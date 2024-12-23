23 декабря 2024, 18:33

Мастер-класс тренера Плетнева прошел для клуба «Активное долголетие» в Истре

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Для долголетов городского округа Истра организовали встречу с Владимиром Плетневым — известным тренером, который разрабатывает свою методику физической культуры для старшего поколения. Истра стала финальной точкой в этом году, где наставник провел мастер-класс.

Теперь эти представительницы серебренного возраста дадут фору молодежи. Владимир Плетнев организовывает такие мероприятия по всему Подмосковью и предлагает не просто набор физических упражнений, а дает людям импульс для того, чтобы они поверили в себя и собственные силы.

«Владимиру Николаевичу интересно проводить занятия с замотивированными участниками, которые с удовольствием пробуют упражнения, даже самые сложные. Наши участники его устроили, ведь они практически все подготовлены, многие упражнения для них - не в новинку, так как они занимаются скандинавской ходьбой и различными практиками: „здоровая спина“, „цигун“, „дыхательная гимнастика“ и т. д., владеют огромным перечнем упражнений, которые проводятся в наших клубах», - отметила руководитель «Активного долголетия» Оксана Мощицкая.

На мастер-класс пришло более 80 долголетов. Плетнев не только показал самые важные упражнения, но и провел небольшую лекцию о том, как приучить себя к спорту.

Владимир Плетнев хочет научить и других, чтобы его дело не останавливалось и вывести этот проект на всероссийский уровень. За два с половиной месяца его мастер-классы посетило более 3000 человек по всему Подмосковью.

Спортсмены Истра Активное долголетие
23 декабря 2024, 18:22
Лекция о творчестве скульптора Евгения Вучетича пройдет в галерее в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекцию «Мечи Победы», посвященную творчеству Евгения Вучетича, проведут в галерее имени Горшина. Жителям Химок расскажут о жизни известного скульптора-монументалиста.

Одна из самых известных работ Евгения Вучетича - скульптура «Родина-мать зовет!», которая установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Присутствующие узнают историю создания монумента.

«Арт-гостиная станет важной культурной площадкой для обсуждения наследия выдающегося мастера. Участники мероприятия смогут познакомиться с биографией Вучетича, его творческим путем и знаковыми работами, которые стали символами героизма и стойкости советского народа в борьбе против фашизма», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений» 26 декабря в 12:00 по адресу: улица Московская, дом № 15.

«Работы Евгения Вучетича стали частью культурного наследия не только Советского Союза, но и всего мира. Они напоминают нам о том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне и как важно помнить этот подвиг. Сегодня, в условиях современных вызовов и военных операций особенно важно сохранять историческую память и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки История
23 декабря 2024, 18:21
Лекция об истории создания сверхзвукового самолета пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144, организуют в школе «Перспектива». Присутствующим расскажут об особенностях легендарного воздушного судна и его значимости в отечественной и мировой авиации.

Уникальность Ту-144 заключается в первую очередь в его скоростных способностях. Особенности инженерных решений позволяют самолету преодолевать звуковой барьер.

«Это было событие мирового масштаба, которое продемонстрировало техническую мощь Советского Союза и его стремление к прогрессу. Несмотря на то, что эксплуатация самолета столкнулась с рядом сложностей, Ту-144 стал символом научного и технического прорыва», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встречу проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», основная цель которой - сохранение истории и культурного наследия.

«Сегодня, как и раньше, Россия сталкивается с внешними и внутренними угрозами. И в этих условиях важно помнить, что сила страны заключается в единстве, в уважении к своим корням и готовности защищать интересы Родины», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу проведут 26 декабря в 11:30 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

Химки Самолеты История
23 декабря 2024, 18:13
Волонтер из Можайска Ирина Паршина стала победителем всероссийской премии
Пресс-служба администрации Можайского г.о.
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Победу в номинации «Студенчество» всероссийской «Зеленой премии» одержала студентка Одинцовского филиала МГИМО Ирина Паршина. Ее проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье стал лучшим среди 13, 5 тысяч конкурсных заявок.

Проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье показывает достойный пример того, как молодые лидеры могут менять мир, начиная с локальных инициатив. Ирина Паршина и ее команда занимаются развитием устойчивых эко-инициатив в Подмосковье при поддержке областного правительства и Общественной палаты региона.

Студентка рассказала, что проект направлен на повышение информированности жителей о важности правильного обращения с отходами и принципах экономики замкнутого цикла. В рамках программы Ирина Паршина организовывает различные волонтерские акции, мастер-классы и семинары, чтобы помочь людям понять, как внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Победитель премии получила стипендию в размере 150 тысяч рублей, которая будет способствовать реализации ее экологической миссии.

Студенты Можайск Экология
23 декабря 2024, 18:12
Врачи НИКИ детства назвали плюсы и минусы натуральных елок
ники детства
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Натуральные ели наполняют пространство ценными фитонцидами, положительно влияющими на человека. Но есть и опасные для здоровья вещества, выделяемые хвойными. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о плюсах и минусах живых новогодних деревьев.

Настоящая ель производит ценные и полезные для человека вещества - эфирные масла, содержащие фитонциды. Эти соединения известны своими бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Однако полезные свойства свежей ели сохраняются лишь один-два дня. Когда ель «привыкает» к теплу, фитонциды исчезают. Зато возрастает активность грибков, и уже через неделю новогоднее дерево может стать опасным для людей с астмой или слабым иммунитетом. Также ель является аллергеном из-за смол и специфического хвойного запаха, которые в ней содержатся.

По словам Одинаевой, плесневым грибком заражено большинство деревьев на елочных базарах. В холоде он не проявляет себя, но при комнатной температуре начинает активно размножаться. Дети с аллергией могут испытывать одышку, нарушения дыхания, длительный кашель, насморк и нарушение сна.

Семьям с детьми до трех лет и аллергикам рекомендуют искусственные елки. Они могут быть из ПВХ, из лески. Самые долговечные - это литые.

«Перед установкой рекомендуется проветрить новую елку на балконе. Если искусственное дерево уже не новое и лежало в кладовке, то рекомендуется помыть его от пыли, которая в большом количестве скапливается на изделии», - заключила Нисо Одинаева.

Ранее Московская усадьба Деда Мороза рассказала, о чем чаще всего просят дети в письмах волшебнику. Самыми желанными подарками под елкой остаются гаджеты и игрушки, но есть и запросы, которые невозможно купить.

Дети Новый год

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