20 сентября 2024, 19:32

Мастер-класс школьных выпускных танцев показали в Воскресенске

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Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялся обучающий мастер-класс «Танцуем вальс выпускников» для учащихся девятых классов школы «Вектор». Мероприятие прошло в рамках программы «Пушкинская карта» и стало важной частью подготовки школьников к последнему звонку и выпускному вечеру.

Мастер-класс провела Валерия Плотникова, действующая спортсменка Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Валерия - победительница российских соревнований, призер международных и муниципальных турниров по спортивно-бальным танцам, а также руководитель студии спортивно-бальных танцев «Максимум» при Дворце культуры «Юбилейный».

Под руководством опытного наставника они разобрали основные элементы вальса, такие как квадрат, лодочка и, самое главное, парный шаг. Эти навыки помогут выпускникам уверенно чувствовать себя на паркете во время важного события в их жизни.

Мастер-класс стал не только обучающим, но и вдохновляющим событием для школьников, которые с нетерпением ждут своего выпускного бала.

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Школьники Воскресенск
20 сентября 2024, 20:25
Спортсмены из Химок победили на всероссийском турнире по капоэйре
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной группы Escalada Capoeira академии «So Forca» в Химках выступили от округа на XVI Всероссийских юношеских играх боевых искусств в программе капоэйра. Ребята заслужили медали всех трех категорий.

Участие в масштабном турнире приняли свыше 80 человек со всех уголков страны. Бороться за победу приехали спортсмены всех возрастных категорий - от начинающих бойцов шести лет до взрослых опытных капоэйристов.

Спортсмены из Химок стали победителями и призерами соревнований. Первое место среди юниоров 13-15 лет занял Иван Зенов, а серебро взял Тимофей Крылов. Бронзу среди девушек в той же возрастной группе получила Мария Щекотилина.

«Химчане регулярно демонстрируют свои спортивные достижения, что делает наш город настоящей спортивной столицей Подмосковья. Капоэйристы показали великолепную игру, и мы гордимся ими и восхищаемся их силой и мастерством», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Академия «So Forca» тренирует гибкость, ловкость и координацию учеников. Спортсмены практикуют контактные бои, технику бросков и борьбу в партере.

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Спортсмены Химки
20 сентября 2024, 19:04
Участники «Активного долголетия» поучаствовали в празднике урожая в Белоозерском
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В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» участники воскресенского клуба «За чашкой чая» собрались на празднике урожая «Осень пришла, урожай принесла». Он состоялся в Доме культуры «Гармония».

Вниманию гостей представили выставку «На телеге», где можно было увидеть настоящие дары природы: десятикилограммовую тыкву, петрушку, напоминающую сельдерей, связки жгучего перца и чеснока, а также арбуз, по вкусу не уступающий южным сортам. Особое внимание привлекли цветочные композиции, которые не оставили равнодушными ни одного посетителя.

Победителями выставки стали Валентина Алешинцева, Надежда Ершова, Наталья Антипова, Ольга Бледенцова, Анна Стелюкова, Маргарита Бржезинская, Марина Коляденкова и Галина Владимирова. Их достижения в садоводстве и творческий подход к оформлению экспозиций заслужили высокую оценку жюри и гостей мероприятия.

Праздник стал не только демонстрацией богатого урожая, но и отличной возможностью для участников клуба обменяться опытом, зарядиться позитивной энергией и укрепить дружеские связи.

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Активное долголетие Воскресенск
20 сентября 2024, 17:56
Соматический корпус больницы в Воскресенске капитально отремонтировали
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В Воскресенске состоялось торжественное открытие соматического корпуса больницы после завершения капитального ремонта. Здание, функционирующее с 1973 года, теперь готово принимать пациентов в обновленных условиях.

В обновленном корпусе разместились четыре отделения: офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое. Также, по решению главного врача Юрия Райхмана, временно переведено пульмонологическое отделение, поскольку терапевтический корпус вступает в программу капитального ремонта.

Кроме капитального ремонта, в рамках программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» для всех отделений корпуса было приобретено новое оборудование, что значительно повысит качество медицинской помощи как для взрослых, так и для детей.

Особое внимание было уделено созданию комфортной атмосферы для маленьких пациентов. Члены творческого союза Воскресенских художников «АРТ-движение» украсили стены игровой комнаты изображениями сказочных героев, что способствует более быстрому выздоровлению детей.

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Больницы Воскресенск
20 сентября 2024, 17:56
Минтранс Подмосковья: движение поездов Ленинградского направления изменится до 27 сентября
МТППК
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С 23 по 27 сентября 2024 года из-за ремонтных работ на инфраструктуре ОЖД изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут курсировать по измененному графику, часть рейсов, при этом, отменят. Также отменят некоторые поезда на маршруте Зеленоград-Крюково - Москва и Москва - Тверь, а часть проследует без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «МТ ППК» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда

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