Мастер-класс «Рисуем дорожный знак» провели для воспитанников детского сада в Химках

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, организовали мастер-класс оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп» совместно с Госавтоинспекцией Подмосковья и региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения».

«В работе с детьми важно говорить на понятном для них языке - просто и увлекательно. Это один из лучших приемов усвоения новой информации, поэтому в своих проектах мы берем курс на оригинальные образовательные форматы», - рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья рассказали детям о правилах перехода дороги и значениях сигналов светофора, а также о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

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