10 октября 2024, 12:06

Мастер-класс по живописи на песке прошел для школьников в Лосино-Петровском

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Участник проекта «Культурные каникулы» в Лосино-Петровском научились рисовать на песке. Для них прошла «Арт-терапия» в Доме культуры «Созвездие».

Арт-терапия прошла 8 октября. Участники создали картины с помощью песка. Этот вид искусства позволяет не только выразить себя, но и расслабиться, восстановить душевное равновесие и насладиться общением с единомышленниками. Такой вид занятий подходит детям и взрослым вне зависимости от пола.

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Лосино-Петровский
10 октября 2024, 12:41
Театр на Литейном из Москвы покажет спектакль по повестям Пушкина в Красногорске
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Постановку театра на Литейном из Москвы «Пушкин. Дорожные истории» покажут в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске. Спектакль запланирован на 13 октября в 17:00.

Постановку представят при поддержке Министерства культуры России в рамках реализации проекта Росконцерта «Театр в усадьбах».

Первое действие - спектакль «Станционный смотритель» по одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина». Сюжет строится вокруг вечного конфликта отцов и детей, поиска любви и счастья вне зависимости от того, какую цену придется за это заплатить.

Второе действие - спектакль «Граф Нулин». Это анекдот по изящной поэме, сочиненной Александром Пушкиным «в два утра». Сюжет построен на иронии и юморе, наполнен вокальными номерами старинных русских песен, романсов XIX века и фрагментов популярной оперетты.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны. И в наше время, почти два века спустя, они продолжают волновать нас, заставляя мысленно примерять на себя роли юных красавиц, роковых соблазнителей, ничего не подозревающих мужей и обманутых отцов и задаваться вопросом, а как бы мы поступили на их месте», - рассказал режиссер-постановщик Сергей Морозов.

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Красногорск Спектакль Театры История
10 октября 2024, 12:37
Подмосковье впервые приняло участие во всероссийском фестивале музыкальных театров
Пушкинский музыкально-драматический театр
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Мюзикл «Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматического театра успешно прошел на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в рамках IX Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что Подмосковье впервые приняло участие в данном конкурсе.

ПМДТ стал первым театром из Подмосковья, участвовавшим в этом престижном фестивале, выступив наряду с ведущими театрами страны, включая Большой театр и «Новую оперу».

Постановка мюзикла на музыку Юрия Лазаря и либретто Валентины Виленской получила высокие оценки за оригинальную трактовку пьесы Островского, актерское мастерство и балетное сопровождение.

Отмечается, что проект поддержало Министерство культуры России при участии президентского фонда культурных инициатив.

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Театры Фестивали
10 октября 2024, 12:33
Юные автоинспекторы из Лобни выступили на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Областной слет «Безопасное колесо — 2024» собрал около 45 команд школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Они соревновались в знании правил дорожного движения.

Городской округ представлял отряд «Светофор» из лобненской средней образовательной школы № 9. Ребята продемонстрировали свое умение применять ПДД на практике, подтвердив высокий уровень подготовки.

Основной целью соревнований является формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, профилактика детской безнадзорности, а также воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Слет «Безопасное колесо» организовали Министерство образования Подмосковья, администрации муниципалитетов и управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня ГИБДД Школьники
10 октября 2024, 12:12
Старшеклассники школы № 2 в Лосино-Петровском посетили Третьяковскую галерею
МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева
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Ученики десятого класса школы № 2 имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском посетили Третьяковскую галерею. Они увидели экспозицию «Адепты красного. Малявин & Архипов».

Два выдающихся художника конца XIX и начала XX века - Филипп Малявин и Абрам Архипов - происходили из крестьянских семей, но их жизненные пути почти не пересекались. Однако их сблизило виртуозное использование красного цвета - одного из самых сложных в живописи. В своих картинах каждый использовал красные оттенки, чтобы повлиять на зрителей.

Такие экскурсии для школьников позволяют приобщить детей к искусству и вдохновиться творчеством известных художников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лосино-Петровский

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