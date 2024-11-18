18 ноября 2024, 13:27

Мастер-класс по вальсу провели для молодогвардейцев в Воскресенске

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Молодогвардейцы в Воскресенске необычно отметили 19-летие организации — они научились танцевать вальс. Сразу после мастер-класса их поздравила муниципальный депутат Анна Морозова.

Молодогвардейцы отметили 19-летие организации в центре «Олимпиец». Участники познакомились с новыми элементами в вальсе и изучили их.

«После мастер-класса всех ждало традиционное праздничное чаепитие. На большом столе красовался торт с 19 свечами, символизирующими годы существования „Молодой Гвардии Единой России“», - поделилась руководитель Воскресенского отделения «Молодой гвардии» Анастасия Парахина.

Ребят поздравила депутат Совета в Воскресенске Анна Морозова. Она отметила важную роль молодогвардейцев в общественной жизни округа и пожелала успехов.

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Россия Воскресенск «Единая Россия»
18 ноября 2024, 13:25
Спортивный турнир ко Дню самбо прошел в Воскресенске
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Представители партии «Единая Россия» организовали турнир ко Дню самбо. В конце участников наградили грамотами.

Всероссийский день самбо отмечается с 2008 года. Праздник стал доброй традицией для спортсменов, и партийцы организовали большой турнир. Ребята показали отработанные навыки и силу, а также получили дополнительный соревновательный опыт.

«Самбо - уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, а наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В конце турнира партийцы поблагодарили участников и наградили их грамотами.

Отметим, в Воскресенске развивается проект «Za самбо». Он предоставляет детям и молодежи возможность присоединиться к этому виду спорта.

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Воскресенск
18 ноября 2024, 13:14
Жители Подмосковья смогут получить бонусы и скидки за оплату ЖКУ онлайн
Фото: Александра Дмитриева
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Неделя свободного доступа к программе «Коммунальный бонус» началась в Подмосковье 18 ноября. В это время пользователи личного кабинета расчетного центра смогут получать купоны на подарки и скидки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, бонусы дают возможность выгодно приобретать новогодние подарки, подготовиться к ЕГЭ, отправиться в поездку или пройти обучение. В ноябре жителям будет доступно свыше 140 интересных предложений. Это скидки в гипермаркетах, а также на одежду и обувь, здоровье, бытовую технику и многое другое.

Получить бонусы можно, зайдя в раздел «Онлайн-помощник» - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

Количество купонов и входов не ограничено.

ЖКХ
18 ноября 2024, 12:45
Подмосковье присоединилось к экомарафону по расчистке деревень от мусора
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше 1,2 тысячи волонтеров из 25 регионов России присоединились к всероссийскому экомарафону «Деревня», организованному Центром чистой природы. Среди активистов были и представители Подмосковья.

За 2,5 месяца участники экомарафона собрали две тысячи мешков мусора и провели 78 субботников по всей стране. За это время в Московской области в порядок привели деревню Осташково в Мытищах и Правдинский поселок Пушкинского района.

Отмечается, что следующий экомарафон состоится весной 2025 года.

«Наши акции - это огромный шаг к переходу на экологичный образ жизни, так как в процессе экомарафона мы рассказываем о вреде отходов, о необходимости их сортировки и переработки даже на удаленных территориях», - отметил основатель «Центра Чистой Природы 12-15» Александр Люкшин.

Волонтеры Экология
18 ноября 2024, 12:44
Несанкционированные тропы к железнодорожным путям ликвидировали в Люберцах
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В Люберцах заделали 16 проломов заборов и ликвидировали несанкционированные тропы, которые ведут к железнодорожным путям. Специалисты также провели профилактические беседы с потенциальными нарушителями.

За неделю специалисты восстановили 35 квадратных метров ограждений, которые открывали доступ к железнодорожным путям.

«Сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 35 квадратных метров ограждений вдоль железной дороги. Устранено 16 проломов в ограждениях, несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты заделали пролом ограждения на станциях МЦД „Малаховка“ и перегоне „Красково - Малаховка“», - отметил Волков.

Также на прошлой неделе провели профилактические беседы с 18 потенциальными нарушителями, а также организовали 21 проверку и привлекли к административной ответственности двух человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы

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