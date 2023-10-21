Мастер-класс по тайм-менеджменту провели для школьников в Химках
В «Умной библиотеке» в Химках провели мастер-класса по умению планировать свое врем для школьников. Встречу организовали в рамках проекта «Мотиватор-Тин». На мероприятие пришел лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
«Умение управлять своим временем, правильно расставлять приоритеты, осуществлять контроль за проделанной работой крайне важно для современного человека. Именно поэтому, необходимо организовывать такие мероприятия для того, чтобы дети могли встречаться, делиться знаниями, какими-то новыми навыками и совершенствоваться в процессе общения», - заявил Ченюк.
Мероприятие провела бизнес-коуч и управляющий партнер компании UpLevel Consult Ольга Костюхина. Она познакомила ребят с инструментами планирования, определением критериев личной эффективности и созданием план личного развития на год.
«Задача проекта „Мотиватор-Тин“ дать площадку для коммуникации подросткам, чтобы они общались между собой и получали полезную информацию от спикеров, ведущих практиков различных областей», - рассказала местный депутат Татьяна Кавторева.
Развитие химкинской библиотечной системы проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы города Дмитрия Волошина.
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