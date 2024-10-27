Мастер-класс по созданию световозвращающих элементов провели в Дмитрове

Мероприятие организовали автоинспекторы УМВД России по Дмитровскому городскому округу и юные инспекторы дорожного движения из отряда «Мудрый светофорик». Они рассказали ребятам о ПДД.

На встрече разобрали различные ситуации, которые могут произойти на дорогах, и то, как в них себя правильно вести. Также ребята повторили значения дорожных знаков и сигналов светофора, разработали безопасные маршруты «дом -школа - дом».

Кроме того, совместно они смастерили световозвращающие брелоки и наклейки на верхнюю одежду и рюкзаки. Каждый ребенок получил сувенир и тематическую памятку.

«Хочу выразить благодарность дмитровским автоинспекторам за проведение таких мероприятий для школьников. Очень важно, чтобы дети с самого раннего возраста знали правила дорожного движения», - сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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