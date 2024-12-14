Мастер-класс по созданию рождественских венков прошел в Волоколамске

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Собравшиеся научились подбирать материалы и элементы для создания праздничных венков. Им рассказали о принципах симметрии, сочетании цветов и текстур при изготовлении новогоднего украшения, которое украсит дом и подарит атмосферу волшебства и уюта.

Помогал участникам творческой встречи опытный мастер. Собравшиеся обсуждали созданные работы, делились друг с другом креативными идеями. Беседы коснулись не только темы Нового года и Рождества, присутствующие рассказывали о любимых книгах и авторах.

Покидая занятие, участники уносили домой свои изделия, а также теплые воспоминания о встрече.