14 декабря 2024, 14:24

Мастер-класс по созданию рождественских венков прошел в Волоколамске

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В Ярополецкой библиотеке Волоколамского городского округа состоялся мастер-класс «Рождественский венок». Каждый участник ушел домой с праздничным сувениром, сделанным своими руками под руководством опытного мастера.

Собравшиеся научились подбирать материалы и элементы для создания праздничных венков. Им рассказали о принципах симметрии, сочетании цветов и текстур при изготовлении новогоднего украшения, которое украсит дом и подарит атмосферу волшебства и уюта.

Помогал участникам творческой встречи опытный мастер. Собравшиеся обсуждали созданные работы, делились друг с другом креативными идеями. Беседы коснулись не только темы Нового года и Рождества, присутствующие рассказывали о любимых книгах и авторах.

Покидая занятие, участники уносили домой свои изделия, а также теплые воспоминания о встрече.

Новый год Волоколамск
14 декабря 2024, 13:03
Около 1,5 тысячи единиц коммунальной техники выведут на уборку снега в Подмосковье
Телеканал «360»
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В субботу в Московской области на уборку снега выведут порядка 1,5 тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В течение суток работу по уборке общественных пространств и придомовых территорий региона осуществят порядка 1,5 тысячи единиц средств малой механизации и коммунальной техники. Эффективность работы - 89%», - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что на территории Московской области температура воздуха варьируется от -5 до -2 градусов. По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается в городских округах: Домодедово, Ленинский, Химки, Балашиха, Волоколамский, Мытищи, Пушкинский, Щелково и Бронницы.

Ранее появилось видео уборки снега в Котельниках.

Снегопад
14 декабря 2024, 12:25
Инженер-конструктор из Химок купила жилье по программе «Социальная ипотека»
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Елена Бабешкина из Химок скоро переедет в свою собственную квартиру. Ее она приобрела благодаря социальной программе.

Елена работает инженером-конструктором на ракетно-космическом предприятии в Химках уже три года. Она поучаствовала в программе «Социальная ипотека».

Ее поддержали коллеги и помогли подать документы. Елена выбрала квартиру с отделкой в новом доме, который еще строится. Квартиру девушка искала поближе к предприятию.

Отметим, что программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые и ряд других специалистов.

Схема оплаты следующая: правительство области покупает жилье для владельцев сертификатов, а участники программы должны платить только проценты по ипотечному кредиту.

Химки Социальная ипотека Промышленность
14 декабря 2024, 11:40
Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Подольске
Телеканал «360»
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Торжественное вручение паспортов провели в Подольске. Важный документ ребятам передал глава муниципалитета.

Мероприятие приурочили ко Дню Конституции Российский Федерации. Документ из рук главы Подольска получили 15 юношей и девушек.

«Хотелось бы пожелать, чтобы вы развивались, двигались вперед, чтобы везде вас ждал успех, и, конечно, чтобы вы не забывали про своих родителей, радовали их, уважали, ценили своих педагогов и наставников, которые вкладывают в вас свою душу, потому что вы - будущее Подольска, Подмосковья и всей нашей страны», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Школьники отметили, что для них большая честь участвовать в такой церемонии. В завершении все участники сделали общее фото на память.

Подольск Паспорта Школьники День Конституции РФ
13 декабря 2024, 22:04
Мастер-класс по росписи новогодних игрушек прошел в школе № 22 в Балашихе
Медиасток.рф
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В преддверии новогодних праздников директор школы № 22 обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой организовать творческий мастер-класс для учеников второго класса. Инициативу поддержали волонтеры «Молодой Гвардии», которые провели урок по росписи новогодних игрушек в рамках партийного проекта «Доброе дело».

Мероприятие подарило детям возможность проявить свою фантазию, узнать больше об истории Нового года и создать уникальные украшения для праздничной елки. Каждый ребенок смог расписать игрушку своими руками, вложив в нее частичку своего настроения и творчества.

«Мы рады, что смогли подарить детям радость творчества и познакомить их с историей Нового года. Подобные мастер-классы - это не просто занятие, а возможность выразить свою индивидуальность и создать что-то особенное своими руками. Уверен, что каждый участник ушел домой с улыбкой и прекрасным настроением», - отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Молодогвардейцы подчеркнули, что участие в таких проектах помогает не только поддерживать жителей города, но и вдохновлять других на добрые дела. Проект «Доброе дело» становится важным элементом социальной жизни, объединяя людей и создавая атмосферу взаимопомощи и поддержки.

Волонтеры Школьники Балашиха Новый год

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