Мастер-класс по созданию панно прошел в доме культуры в Лобне

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Организаторы мероприятия уверены, что такие акции помогают молодежи проявить креативность и развить художественные навыки, получить новые знания. Работы юных участников мастер-класса будут прекрасными подарками для друзей и родных, а также украшением дома.

В процессе создания панно дети также поговорили о повести Антуана де Сент-Экзюпери, обсудив героев и смысл знаменитого произведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».