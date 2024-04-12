Мастер-класс по созданию модели городской панорамы из бумаги пройдет в Звенигороде в выходные
Мастер-класс по созданию модели городской панорамы из бумаги проведут в Звенигородском манеже 14 апреля. Участники смогут создать свои объекты и объединить их в общую композицию.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, во время урока посетителям расскажут об особенностях архитектуры, сочетания цветов и деталей. Свои объекты из бумаги участники украсят при помощи приемов разноцветной графики.
Подробнее о мастер-классе можно узнать на сайте музея.
«Звенигородский музей-заповедник „Манеж“ - выставочный комплекс Звенигородского государственного музея-заповедника. Его локации наполнены уникальными музейными экспонатами и произведениями искусства, а также объемными проекциями на модели старинного городища», - добавили в министерстве.
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