Мастер-класс по созданию коллажей прошел на фестивале «Между прошлым и будущим» в Зарайске

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Маша Руденко – мультидисциплинарная художница. Она сочетает в своих работах техники перфоманса, видео-арта, фотографии, коллажа и многие другие.

«Главное, с чего нужно начать, это референс - фотография пейзажа. Это исходник, который послужит основой картины. Также потребуется цветная бумага различных оттенков и гель-связующее для акриловых красок, который не оставляет следов после высыхания», - рассказала художница.

Участники мастер-класса нанесли на холст линии основы, которые схематично повторили пейзаж, а затем приклеили на него разноцветные кусочки бумаги.

Фестиваль прошел при поддержке Минкультуры Подмосковья. Его куратором стала продюсер российских и международных проектов Марина Глухова.

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