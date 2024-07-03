Мастер-класс по скейтбордингу прошел на фестивале уличной культуры в Лобне

Участникам экстремального мастер-класса рассказали, зачем нужна защитная экипировка и как правильно пользоваться самокатом и скейтбордом. Занятие провели на площади у Ледового дворца в Лобне.

«Вы - наша энергия. Вы - наша сила. Вы - будущее нашего города. Вы - наши идеи! Только вперед! Мечтать, менять мир, с праздником вас!» - поздравила всех глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В федеральном проекте «Уличная классика» участвуют крупные города России. Лобня присоединилась к программе этим летом.

Развитие уличной культуры - один из проектов городской администрации, который молодежь активно поддерживает. На этой неделе в Лобне начнут асфальтировать площадку для будущего скейт-парка, где можно будет собираться компанией, чтобы разучить новые трюки и провести время с пользой.

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