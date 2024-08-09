09 августа 2024, 11:16

Мастер-класс по сап-серфингу проведут ко Дню физкультурника в Пушкино

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В Пушкино пройдут мероприятия ко Дню физкультурника одновременно на четырех площадках. В парке Серебрянка проведут мастер-класс по сап-серфингу и заплыв на драконах.

Праздник пройдет под девизом «Парк! Спорт! Вперед!». Мероприятия проведут 10 августа в Пушкино, в городском парке в Ивантеевке, в Серебрянке и в Красноармейске.

В парке Серебрянка состоится забег «Пять верст», заплыв на драконах и мастер-класс по сап-серфингу. В Красноармейске - семейный мачт по футболу и турнир по пляжному волейболу. В Пушкино проведут акцию «10000 шагов», а в Ивантеевке - легкоатлетический забег с призами вокруг общественного пространства, а также организуют зону сдачи норм ГТО.

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Пушкино
09 августа 2024, 12:07
Фельдшерский пункт построят в поселке Дубки
Мособлархитектура
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Мособлархитектура одобрила облик будущего фельдшерского здравпункта в поселке Дубки Одинцовского округа. В медучреждении разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 500 человек. По проекту общая площадь здания составит почти 90 квадратных метров», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По сего словам, к возведению фельдшерского пункта приступят уже в этом году. Согласно проекту, одноэтажное здание будет иметь квадратную форму жемчужно-белого цвета. Главный вход организуют с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят - там проведут озеленение и разместят зону парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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Одинцово Здравоохранение Медицина
09 августа 2024, 11:54
Игровые зоны благоустроят в парках Богородского округа
Медиасток.рф
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В парках Богородского округа проводят работы по благоустройству. Там уже покосили траву, обрезали кустарники и опилили деревья. Вскоре там обновят оборудование на игровых площадках, лавочки и урны.

Во время опиловки деревьев в парках рабочие стараются минимизировать ущерб природе - перерабатывают остатки древесины и используют щепку подсыпки клумб и других элементов ландшафтного дизайна. Большое внимание в рамках программы по благоустройству также уделяется содержанию газонов и кустарников.

В порядок приводят и детские площадки. Там обновляют игровое оборудование и элементы благоустройства, чтобы ребятам и их родителям было комфортно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Благоустройство Богородский Парки
09 августа 2024, 11:36
Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Кашире
Минэкологии
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Инспекторы эконадзора Московской области провели рейды, направленные на предотвращение незаконного сброса строительных отходов. В ходе проверок представители Минэкологии региона проверили 12 грузовых машин в Кашире.

По совам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, у водителей двух транспортных средств не было необходимых документов для транспортировки мусора. Так, инспекторы пресекли незаконный сброс 20 кубометров отходов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

Подобные рейды регулярно проводят в Московской области. Перевозчикам напоминают, что для транспортировки отходов необходимо получить специальные талоны ОССиГ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология Мусор
09 августа 2024, 11:13
Съемки детского фильма «Поле чудес» пройдут под Волоколамском в августе
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Детский фильм «Поле чудес» снимают около деревни Ожогино под Волоколамском. Действия сюжета будут разворачиваться на местном кукурузном поле.

«Поле чудес» - новый фильм о детской дружбе. По сюжету ребята проводят лето в дачном поселке, а на соседнем кукурузном поле у них свой штаб. Ребята мечтают найти клад, который по легенде спрятала здесь княгини, бежавшая от Наполеона.

«Ожогино подходило нам по всем параметрам, в том числе и художественным. Красивое, прекрасное спокойное зеленое место», - рассказала продюсер фильма Катерина Михайлова.

Участниками съемок стали местные жители. Они не только примерили на себя роль актеров массовки, но и предоставили для съемок свои дома.

Отметим, что в Волоколамском округе снимали свои фильмы Сергей Бондарчук и Василий Шукшин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фильмы Волоколамск

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