Мастер-класс по росписи пряников прошел в лицее № 7 в Солнечногорске

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».