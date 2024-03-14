Мастер-класс по росписи пряников прошел для учащихся гимназии № 4 в Лыткарине на «Неделе добрых дел»

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В гимназии организовали мастер-класс по росписи пряников и печенья для бойцов СВО, а также участников клуба «Активное долголетие». Кондитерские изделия украсили пищевыми красителями.

Организаторы отметили, что школьники с трепетом отнеслись к акции и вложили в свой труд частичку души.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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