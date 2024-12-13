Мастер-класс по росписи новогодних игрушек прошел в школе № 22 в Балашихе

В Дмитровском городском округе работают 32 образовательных учреждения, включая 28 школ, два детских сада и два центра дополнительного образования. В них обучаются почти 35 тысяч детей. В 2024 году в округе появились новые образовательные объекты.

В Дмитрове открылась Инженерная школа на 1,1 тысячи мест, а территории школ № 8 и № 9 были благоустроены после капитального ремонта. В Останкинской школе заработало отделение «Мечта» для дошкольников, рассчитанное на две группы по 70 мест.

Дмитровская гимназия «Логос» заняла восьмое место среди школ Московской области и вошла в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, заняв 74-е место. Также в число лучших школ Подмосковья вошли гимназия «Логос» и лицей № 4. Кроме того, гимназии «Логос» и «Дмитров» стали флагманскими школами региона. В округе продолжается развитие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Сейчас их уже 18, два из которых открылись в Каменской школе № 2 и Синьковской школе № 2.

Ряд школ округа участвуют в образовательных проектах: девять школ внедряют программу «Эффективная начальная школа», одна - проект «Умные каникулы», шесть - «Школа полного дня», а еще шесть - «Школы-наставники». В девяти школах работают 17 предпрофессиональных классов разных направлений, включая IT, медицинские, аграрные, предпринимательские и психолого-педагогические.

На базе Центра детского творчества «Радуга» действует центр олимпиадного движения «Успех», где более 200 детей изучают шесть предметов. С сентября 2024 года в 12 детских садах открылись 15 специализированных групп для детей с особенностями здоровья. Для этого были подготовлены специалисты, приобретено оборудование и лицензированы медицинские кабинеты.

Ученики округа показали высокие результаты в олимпиадах: восемь призовых мест на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 161 - на региональном этапе. По итогам ЕГЭ ученики получили 11 стобалльных результатов, один из которых - по двум предметам. Более 11% выпускников набрали свыше 250 баллов по трем предметам, а 60% получили от 80 до 100 баллов хотя бы по одному предмету.

Дарья Глебова, воспитатель детского сада № 86 «Звездочка», стала победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2023».

В рамках развития дополнительного образования в округе сертифицировано 27 школьных спортивных клубов, 25 театров, 25 музеев и 15 туристических клубов, которые реализуют общеразвивающие программы.

«Мы уверены, что качественное образование - это основа успешного будущего наших детей. Наша задача - создать условия для раскрытия их потенциала и предоставления качественных образовательных услуг», - подчеркнула заместитель главы округа Ирина Костышина.