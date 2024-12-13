Мастер-класс по росписи на холсте провели для пенсионеров в Электроуглях

Мероприятие прошло в теплой и творческой атмосфере. Руководитель мастер-класса, Оксана Тутушкина, подробно объяснила этапы работы, рассказала о различных техниках росписи и ответила на все вопросы участниц. С большим энтузиазмом и интересом женщины приступили к созданию своих шедевров, используя яркие краски, кисти и другие материалы.

Каждая работа оказалась уникальной: дамы проявили фантазию и творческие способности, создав выразительные и красочные композиции. Для многих это стало не только приятным занятием, но и возможностью сделать дизайнерскую вещь для своего интерьера своими руками.

По завершении занятия Оксана Владимировна похвалила всех за старания и отметила, что каждая участница справилась с заданием на отлично. Это стало отличным стимулом для дальнейшего творческого развития и новых достижений.

Напомним, губернаторский проект «Активное долголетие» был запущен в 2019 году. На базе спортивных и культурных учреждений округа ежедневно проходят мероприятия для людей пожилого возраста: занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, а также экскурсии по историческим местам Подмосковья. Проект помогает участникам не только сохранять активность и здоровье, но и находить новые увлечения, раскрывать таланты и общаться в кругу единомышленников.