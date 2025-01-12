12 января 2025, 10:57

Мастер-класс по рисованию прошел в Доме культуры «Останкино» в Дмитрове

Сельский дом культуры «Останкино»
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В сельском Доме культуры «Останкино» прошла познавательная программа «Ангелы поют на небесах». В ней приняли участие взрослые и дети. Они узнали про традиции Рождества и нарисовали тематические картины.

Программа началась с рассказа про историю Рождества и Вифлеемскую звезду, которая указала путь мудрецам к месту рождения Иисуса Христа. Участники также узнали о важной роли ангелов и о том, как они оберегают людей.

Руководитель ИЗО-студии «Колобок» провела художественный мастер-класс. Участники нарисовали рождественские сюжеты. Каждый смог выразить собственное видение праздника, используя кисти и яркие краски.

После мастер-класса все собрались для общей фотосессии. Мероприятие завершилось праздничным чаепитием.

«Программа „Ангелы поют на небесах“ оставила у всех участников незабываемые впечатления и светлые эмоции, став подарком на Рождество Христово», - отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Дмитров
12 января 2025, 11:09
Первая литургия прошла в Никольском соборе в Волоколамске после реставрации
Волоколамское благочиние
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Первая божественная литургия за последние 100 лет прошла в Никольском соборе Волоколамского кремля. Богослужение возглавил клирик храма Рождества Богородицы священник Борис Зинин.

Никольский собор освятили в 1908 году. Однако в 20-е годы прошлого столетия его закрыли, часть реликвий уничтожили, а оставшиеся иконы перевезли в другие места. Восстановили храм только в 70-е годы, а в 1989 здесь разместили Волоколамский краеведческий музей.

Никольский собор и весь архитектурный комплекс Волоколамского кремля передали Русской православной церкви 1 января 2025 года. Впервые за много лет здесь провели рождественское богослужение. Верующие давно ждали возвращения святыни.

Волоколамск
12 января 2025, 10:58
Новогодний праздник для детей прошел в Доме культуры «Ермолино» в Дмитрове
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В Дмитровском округе в Доме культуры «Ермолино» прошел новогодний праздник. Организаторы подготовили для детей анимационную программу с подарками.

Дед Мороз и Снегурочка щедро раздавали подарки всем, кто загадывал желание. Для них подготовили сюрприз - шоу мыльных пузырей.

Снеговики Радость, Забывака и Страх провели для ребят анимационную программу. Они увлекли детей в конкурсах, играх и танцах. Веселая музыка звучала на фоне, а в центре находилась огромная елка, украшенная огнями и игрушками.

Этот праздник стал незабываемым для всех присутствующих.

«В каждом из нас живет ребенок, верящий в чудеса. В моменты, когда мы загадываем желания под сверкающими огнями гирлянд, наши души наполняются теплом и надеждой, а смех и радость объединяют нас в едином празднике жизни», - дополнила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Праздники Дмитров
12 января 2025, 10:56
Новогодний спектакль прошел во Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове
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В Дмитровском округе дети посмотрели спектакль «Волшебный телепорт Деда Мороза». Премьера состоялась в филиале «Горшково» Дворца культуры «Созвездие».

В спектакле дети наблюдали за приключениями Деда Мороза и его помощников с помощью телепорта. Сюжет был полон неожиданных поворотов: главный волшебник спешил на помощь всем, кто ждал подарков.

Артисты представили танцы и музыкальные номера. В постановке участвовали коллективы филиала «Горшково»: театральные кружки «Носорожки» и «Носорог», танцевальные студии «Лучики» и «Феникс».

«Спектакль подарил детям радость и атмосферу настоящего волшебства. Яркие декорации, талантливые артисты и веселые номера создали незабываемое впечатление. Недаром зрители после спектакля благодарили артистов и наставников за талант и трудолюбие, которые сделали этот спектакль ярким и интересным», - отметила Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.

Дети Спектакль Дмитров Дед Мороз
11 января 2025, 22:18
Обязательное нотариальное заверение договоров дарения введут в Подмосковье
Unsplash
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Договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, будут подлежать нотариальному удостоверению. Нововведения вступят в силу 13 января. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина, взаимодействие управления и нотариата способствует достижению высоких показателей в регистрационной сфере. Так, удалось сократить сроки осуществления учетно-регистрационных действий до 24 часов и обеспечить защиту прав участников сделок.

В ведомстве отметили, что все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения.

Недвижимость

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