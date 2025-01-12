Мастер-класс по рисованию прошел в Доме культуры «Останкино» в Дмитрове

Программа началась с рассказа про историю Рождества и Вифлеемскую звезду, которая указала путь мудрецам к месту рождения Иисуса Христа. Участники также узнали о важной роли ангелов и о том, как они оберегают людей.

Руководитель ИЗО-студии «Колобок» провела художественный мастер-класс. Участники нарисовали рождественские сюжеты. Каждый смог выразить собственное видение праздника, используя кисти и яркие краски.

После мастер-класса все собрались для общей фотосессии. Мероприятие завершилось праздничным чаепитием.

«Программа „Ангелы поют на небесах“ оставила у всех участников незабываемые впечатления и светлые эмоции, став подарком на Рождество Христово», - отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.