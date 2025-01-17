17 января 2025, 15:30

Мастер-класс по рисованию прошел в детском саду «Радуга» в Волоколамске

Пресс служба администрации Волоколамского округа
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Мастер-класс по рисованию «Первая кисточка» организовали в детском саду «Радуга» в Волоколамске. Его провела мама одного из воспитанников Лилия Курочкина.

Мастер-класс прошел в рамках регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада» на тематической неделе «Взаимодействие с родителями». В нем приняли участие воспитанники подготовительной группы № 4.

Лилия Курочкина провела занятие и показала детям, какие существуют кисти и техники рисования. Она познакомила ребят с разнообразием красок и показала свои работы, что вызвало неподдельный интерес у дошкольников.

Мероприятие инициировали для того, чтобы привлечь родителей к образовательному процессу и заинтересовать детей видами художественного творчества.

Волоколамск
17 января 2025, 16:18
Занятие гимнастикой с палками провели для пожилых людей в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Проект «Здоровое будущее», который реализует «Единая Россия», продолжает продвигать идеи активного образа жизни среди старшего поколения. В его рамках в Мытищах организовали занятие гимнастикой с палками.

Этот вид физической активности включает в себя разнообразные упражнения, которые помогают повысить общий тонус организма, укрепить мышцы и улучшить координацию. Кроме того, занятия в группе способствуют повышению социальной активности и созданию дружеской атмосферы, что особенно важно для пожилых людей.

Занятия гимнастикой с палками станут для представителей старшего поколения отличным способом поддерживать свою физическую форму, улучшать гибкость и заботиться о здоровье, чувствовать себя более уверенно и комфортно в своем возрасте.

«Такие мероприятия помогают поддерживать здоровье и благополучие старшего поколения, а также вдохновляют на активный образ жизни», - отметил исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Мытищи Пенсионеры «Единая Россия»
17 января 2025, 16:02
Представитель бизнес-омбудсмена проведет личный прием в Дмитрове 21 января
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена по Дмитрову и Талдому Александр Терентьев проведет прием предпринимателей. Он состоится в здании лицея № 4 21 января.

Сеть общественных приемных бизнес-омбудсмена охватывает 46 муниципалитетов Подмосковья. Их руководители регулярно встречаются с предпринимателями и проводят консультации по разным вопросам.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы». - отметили в пресс-службе уполномоченного.

Очередной прием состоится 21 января в Дмитрове. На нем также будет присутствовать представитель налоговой службы.

Записаться на встречу можно по телефону 8-985-297-29-46.

Дмитров Поддержка предпринимателей в Московской области
17 января 2025, 15:48
Еще 3 км ограждений вдоль ж/д путей обустроят в Подмосковье за год
Минтранс Московской области
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В 2025 году в Московской области планируется обустроить еще три километра ограждений вдоль железнодорожных путей. Наибольший объем работ проведут в Богородском округе, Люберцах и Щелкове.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что новые ограждения позволят устранить более 250 опасных троп. Более половины смертельных случаев на железной дороге происходит из-за несанкционированного перехода путей.

Для повышения безопасности в Подмосковье строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы. В местах, где ограждения выламывают, выкапывают рвы и высаживают труднопроходимые кустарники. Для предотвращения несанкционированных проходов по краю платформ наносят специальные красящие средства.

Жителей призвали быть внимательными, использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, снимать наушники и не отвлекаться на телефон при переходе.

Дороги
17 января 2025, 15:24
Спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Тренировку по футболу для ребят из Химок провели в «Школе равных возможностей». Участие в организации приняли спортсмены из Академии пляжного футбола «Спартак» и школы «Триумф».

Воспитанники «Школы равных возможностей» посещают открытую секцию по футболу уже около года, поэтому на поле они чувствуют себя уверенно. Профессиональные спортсмены поделились с ребятами секретами успеха и показали им тактические приемы. Все участники спортивного праздника получили на память подарки.

«Поиграли с ребятами в футбол, оставили им частичку своей доброты. Договорились, что школа придет к нам на песок, проведет урок физкультуры. Так мы стараемся привлечь детей к спорту, чтобы они меньше сидели в гаджетах и больше занимались спортом», - поделился директор Академии пляжного футбола «Спартак» Руслан Пернай.

Открытая тренировка прошла в рамках проекта «Играем футбол вместе!». Его основная задача - помочь детям с особенностями здоровья развить навыки коммуникации в комфортных условиях.

Спортсмены Дети Химки Футбол

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