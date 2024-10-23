Мастер-класс по психологической игре проведут в парке в Одинцове 26 октября
Поиграть в психологическую игру мафию предлагают всем посетителям Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Встречи с игроками пройдут 26 и 27 октября.
Участников мероприятия будут ждать непредсказуемые сюжетные повороты, которые держат в напряжении до самого конца. Игра подарит отличную возможность потренировать свою логику, развить коммуникативные навыки и погрузиться в мир загадок и тайных миссий. Одинцовский парк - отличное место для проведения настольных игр.
Взрослая «Мафия» (18+) начнется 26 октября с шести и до восьми вечера. В детскую «Мафию» (9+) можно будет поиграть 27 октября с часу дня и до трех. Место проведения - первый этаж административного здания.
Регистрация действует по ссылкам: Детская мафия: https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080063/ Взрослая мафия: https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080056/ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».