23 октября 2024, 12:46

Мастер-класс по психологической игре проведут в парке в Одинцове 26 октября

Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Поиграть в психологическую игру мафию предлагают всем посетителям Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Встречи с игроками пройдут 26 и 27 октября.

Участников мероприятия будут ждать непредсказуемые сюжетные повороты, которые держат в напряжении до самого конца. Игра подарит отличную возможность потренировать свою логику, развить коммуникативные навыки и погрузиться в мир загадок и тайных миссий. Одинцовский парк - отличное место для проведения настольных игр.

Взрослая «Мафия» (18+) начнется 26 октября с шести и до восьми вечера. В детскую «Мафию» (9+) можно будет поиграть 27 октября с часу дня и до трех. Место проведения - первый этаж административного здания.

Регистрация действует по ссылкам: Детская мафия: https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080063/ Взрослая мафия: https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080056/ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Отдых
23 октября 2024, 14:07
Экоурок по раздельному сбору отходов провели в школе №1 в Домодедове
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Экологический урок прошел в школе № 1 в Домодедове. Сотрудники Каширского регионального оператора рассказали детям о правилах раздельно сбора и транспортировки отходов.

Экоактивисты объяснили ребятам, как осознанное потребление и сортировка помогают сохранить окружающую среду. Особое внимание на занятии уделили проекту «Мегабак», в рамках которого жители могут сдать крупные вещи и покрышки на переработку.

Школьникам напомнили об экобоксах, куда можно принести батарейки, а также о пунктах приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.

Для участников встречи провели интерактивную игру.

Школьники Город Домодедово
23 октября 2024, 14:03
Очистные сооружения реконструируют в поселке Сергиевском под Коломной
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Реконструкция очистных сооружений проходит  в поселке Сергиевском. Работы ведутся под контролем специалистов МУП «Тепло Коломны».

Директор предприятия Николай Герлинский объяснил, что после завершения реконструкции главным отличием комплекса станет процесс биологической очистки в аэротенках. Такая схема разработана в Кейптаунском университете. Это даст возможность снизить содержание азота и фосфора в сточной воде и таким образом избежать цветения природных водоемов.

Благодаря блоку доочистки сточных вод после отстаивания в природную среду будет возвращаться более прозрачная вода с меньшим содержанием взвешенных веществ. Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания позволит избежать вторичного загрязнения водоемов.

«Очистка сточных вод будет производиться до нормативных показателей, уменьшатся выбросы дурнопахнущих веществ, и вода в Оке станет значительно чище», - заявил Николай Герлинский.

Таким образом, после реконструкции предприятие получит практически новые очистные сооружения. Их производительность за сутки составит 60 тысяч кубических метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Строительство Экология
23 октября 2024, 13:41
Депутат Мособлдумы помог с приобретением парт для гимназии в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Новые парты получила гимназии № 1 в городском округе Воскресенск. Их покупка стала возможной благодаря помощи депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.

Парты в школе были установлены в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Депутат приехала с визитом в школу, чтобы лично убедиться в качестве мебели. Екатерина Лобышева также побеседовала с учениками и их родителями.

«Все дети в один голос признались, что парты очень удобные и пообещали учиться на „четыре“ и „пять“», - рассказала парламентарий.

Екатерина Лобышева также поздравила весь коллектив гимназии с высоким достижением. Воспитанники учебного заведения недавно стали бронзовыми призерами областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

«Это не удивительно, ведь гимназия № 1 во многих направлениях имеет отличия и награды», - отметила депутат Мособлдумы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Школы Воскресенск
23 октября 2024, 13:39
Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате МЧС по гиревому спорту
Главное управление МЧС России по Московской области
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Соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады МЧС России по регионам Центрального Федерального округа прошли в Твери. Команде Подмосковья удалось войти в тройку сильнейших.

Участники соревновались в шести весовых категориях по схеме классического двоеборья: толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок.

Сборная МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место. А в личном первенстве лучший результат показал Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 килограммов.

Сотрудник 19 ПСО в весовой категории до 85 килограммов занял второе место, а представитель СПСЧ Реутова Дмитрий Никульчев стал четвертым в весовой категории свыше 85 килограммов.

Наставником подмосковной команды выступил Николай Смирных.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Всем участникам соревнований вручили ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены МЧС РФ

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