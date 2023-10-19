Мастер-класс по профориентации провели для школьников в колледже Красногорска

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Ребята на мастер-классе погрузили в сферу IT и узнали, как создаются сайты, из чего делают компьютеры и что такое виртуальная реальность. Программа «Билет в будущее» реализуется по поручению президента и в рамках нацпроекта «Образование».

«Текущему поколению очень важно не только услышать ушами и глазами посмотреть, а еще попробовать самим что-нибудь сделать. Это позволяет детям сразу сориентироваться, их ли это дело или не их, понять нужно ли им это или нет. В будущем, когда они будут заканчивать 9-11 класс, они могут спокойно поступить, куда им нужно, и сразу прийти в нужную профессию», - отметил преподаватель профильных дисциплин Красногорского колледжа Денис Солдатенко.

Программа «Билет в будущее» реализуется в Красногорске не первый год. Она уже помогла сотням школьников определиться с будущей профессией.