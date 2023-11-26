Мастер-класс по приготовлению пиццы для детей участников СВО прошел в Котельниках

Руководил этим важным процессом глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Для соблюдения всех правил участникам выдали халаты и шапочки.

«У нас тут все ингредиенты есть - смотрите - колбаса тут, да? Сыр? Вот он рядом у тебя, вот сыр - тебе нужен?» - обратился к детям Сергей Жигалкин.

Каждому ребенку выдали подготовленную основу для пиццы, а дальше он самостоятельно решал, какие ингредиенты и в каком количестве использовать, чтобы получилась самая вкусная пицца для самая дорогого в мире человека.

«Сегодня мы провели здесь прекрасный день, приуроченный к празднику - Дню матери, дети приготовили одну из лучших пицц, которые могут быть. На самом деле прекрасная атмосфера, прекрасные аниматоры, мы отдохнули, мы насладились обществом, пообщались такие же жены, такие же мамы. Поделились какими-то свои переживаниями, радостью», - рассказала мама участницы мастер-класса Оксана Сапралиева.

Сами мамы не остались в стороне, они активно помогали детям. Пока готовилась пицца родители обсудили за круглым с главой Котельников наболевшие вопросы. Один из них - наличие второй смены в школе.

«Начинаем строить воспитательно-образовательный комплекс. И сад на 350 и школа на 2,1 тысячи - это уже будет один ВОК на 2,5 тысячи. Другой вызов стоял - выкуп гаражей. Несмотря на то, что все хотят школу, своя рубашка она всегда ближе. Пришлось более 50 гаражей выкупить у собственников. Непростая задача была, чтобы освободить территорию. Вы видите, гаражей уже нет», - рассказал Сергей Жигалкин.

Также глава городского округа Котельники вручил всем женщинам цветы и поздравил с Днем матери.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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