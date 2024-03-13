Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Ратчинской школе в Воскресенске

Ребята и раньше помогали бойцам на передовой. Так, с ноября 2023 года они отправили порядка 20 маскировочных сетей и около 100 окопных свечей в зону спецоперации. Чтобы закупить парафин для изготовления свечей, в декабре в школе провели благотворительную акцию.

«Готовились заранее: ребята дома вместе с родителями и бабушками изготавливали, что могли. Это были поделки, вязанные вещи, рисунки, домашняя выпечка. Таким образом мы собрали 20 тысяч рублей», - рассказала советник директора Ратчинской школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Оксана Лендова.

Оставшиеся после покупки парафина средства школа передала общественной организации «Вектор», занимающейся отправкой гуманитарных грузов.

К «Неделе добрых дел» также присоединились старшеклассники Москворецкой гимназии. Ученики не только изготовили окопные свечи, но и написали письма бойцам на передовую.

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