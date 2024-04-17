17 апреля 2024, 18:51

Мастер-класс по пауэрлифтингу прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В Воскресенске прошел уникальный мастер-класс по пауэрлифтингу, который провел известный трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Константин Морозов. Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт» от «Единой России».

На мастер-классе Константин Морозов показал правильную технику выполнения силовых упражнений, делая акцент на безопасности и эффективности тренировок. Юные спортсмены, присутствовавшие на мероприятии, получили уникальную возможность не только наблюдать за работой профессионала, но и самостоятельно попробовать свои силы под его руководством.

Общение с Константином Морозовым стало для ребят не только практическим занятием, но и вдохновляющим диалогом. Чемпион поделился с молодыми спортсменами своим жизненным опытом, достижениями и секретами успеха в спорте.

«Отрадно, что в мероприятиях, которые проводятся при поддержке партии и ее сторонников, с каждым годом принимает участие все большее количество человек», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

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Спортсмены Воскресенск
17 апреля 2024, 19:48
Пробки на подмосковных трассах 17 апреля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Дорожные пробки в среду вечером, 17 апреля, достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автомобильные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском шоссе.

Также пробка образовалась на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем.

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Пробки Дороги Водители
17 апреля 2024, 19:41
Десять лифтов заменят в многоэтажках Балашихи к июлю
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В десяти домах Балашихи в этом году поменяют лифты. Завершить установку нового оборудования российского производства планируют в июле.

Подъемники уже начали менять в доме № 25 на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный, в корпусах № 1 и № 2. Ремонтные работы проверил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Дом на Октябрьской 1999 года постройки, лифты износились и исчерпали свой ресурс. Меняют их по программе Фонда капитального ремонта.

«Это хорошая практика, которая работает в Подмосковье. Лифты уже завезли - наши, отечественные, так что в случае поломок - запчасти рядом. Рабочие по очереди будут менять кабины, что одна всегда работала, и жители комфортно поднимались и спускались на них. Все работы обещают завершить к середине лета», - отметил Тарас Ефимов.

Также в этом году в восьми многоквартирных домах планируют поменять 23 элеватора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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Депутаты Балашиха Ремонтные работы
17 апреля 2024, 19:39
Судебные приставы обеспечили снос незаконного дома в Мытищах
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Незаконную постройку, возведенную на земле сельскохозяйственного назначения, снесли в Мытищах под контролем судебных приставов Подмосковья. Владелец дома всячески уклонялся от исполнения решения суда, несмотря на предоставленную ему отсрочку на шесть месяцев.

Так как мужчина не выполнил предписание о сносе незаконно построенного дома, ликвидировать объект пришлось администрации городского округа Мытищи, которая воспользовалась своим правом взыскателя.

Все расходы на ликвидацию постройки, а также на работу специальной техники и утилизацию отходов возложили на собственника незаконной недвижимости.

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Суд Мытищи
17 апреля 2024, 19:38
Встреча с узниками концлагерей прошла в школе № 3 в Балашихе
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Мероприятие к Международному дню освобождения узников концлагерей провели в школе № 3 микрорайона Павлино в Балашихе. На встречу со школьниками пришли 16 человек, которые будучи детьми пережили ужасы заточения.

На мероприятии школьники показали свой проект «Через года, через века помните». Его посвятили несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. Среди гостей мероприятия была Тамара Каменская. Она рассказала школьникам о том, как пятилетним ребенком с двумя братьями и мамой оказалась в концлагере.

«Мы жили в Брянской области, через эту деревню проходило много фашистов. Однажды в нашей деревне остановились немцы, сделали штаб. Партизаны сумели их разбить. Но те, кто уцелел, должны были с нами расправиться. Нас увезли к границе Польши, в город Кричев. Так мы попали в концлагерь. Кормили нас водой и хлебом. Мой младший брат умер. Мама искала его тело среди других, чтобы проститься», - рассказала Тамара Каменская.

Гостям встречи вручили памятные подарки от депутатов партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову из Электростали с 95-летием.

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Дети Школьники Балашиха

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