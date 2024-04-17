Мастер-класс по пауэрлифтингу прошел в Воскресенске
В Воскресенске прошел уникальный мастер-класс по пауэрлифтингу, который провел известный трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Константин Морозов. Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт» от «Единой России».
На мастер-классе Константин Морозов показал правильную технику выполнения силовых упражнений, делая акцент на безопасности и эффективности тренировок. Юные спортсмены, присутствовавшие на мероприятии, получили уникальную возможность не только наблюдать за работой профессионала, но и самостоятельно попробовать свои силы под его руководством.
Общение с Константином Морозовым стало для ребят не только практическим занятием, но и вдохновляющим диалогом. Чемпион поделился с молодыми спортсменами своим жизненным опытом, достижениями и секретами успеха в спорте.
«Отрадно, что в мероприятиях, которые проводятся при поддержке партии и ее сторонников, с каждым годом принимает участие все большее количество человек», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.
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