14 ноября 2024, 17:46

Мастер-класс по открыткам ко Дню матери проведут в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Юных жителей Лобни приглашают на мастер-класс по созданию трехмерной открытки в подарок маме. Занятие пройдет в Доме культуры Луговая и будет посвящено Дню матери.

Дети смогут научиться делать открытку «Букет для любимой мамы» под руководством опытного мастера Ирины Марковой. Мастер-класс состоится 20 ноября в 16:30 в фойе Дома культуры «Луговая».

Для участия требуется предварительная запись, которая будет открыта до девятнадцатого ноября.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают детям развивать свои творческие способности, а также прививают любовь к семейным ценностям, делая праздник мам особенным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня
14 ноября 2024, 17:40
Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатные бизнес-тренинги
Центр «Мой бизнес» Московской области
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Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатные бизнес-тренинги. Они пройдут в Москве 22 ноября на базе Высшей школы предпринимательства Финуниверситета.

Обучение для самозанятых организовал центр «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте. На занятии «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» участники научатся планировать и рассчитывать проекты, а также прогнозировать риски и управлять ими. Спикером станет управляющий директор блока среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

На тренинге «Как запустить экономически потенциальный продукт?» самозанятые узнают о создании и реализации идеи, определении стратегии запуска и многом другом. Об этом им расскажет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Поддержка предпринимателей в Московской области
14 ноября 2024, 17:25
Двери отремонтировали более чем в тысяче подъездов Подмосковья в октябре
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали входные двери более чем в одной тысяче подъездов в октябре. Это позволило снизить теплопотери и повысить безопасность жителей.

Управляющие компании Подмосковья обязаны следить за состояние входных дверей в подъезды многоквартирных домов. Они должны автоматически закрываться, чтобы не допускать внутрь посторонних. Кроме того, они должны быть оснащены уплотнителем для снижения шума и теплопотерь.

Сообщить о нарушениях в работе входных групп жители могут в УК или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ремонтные работы
14 ноября 2024, 17:15
Еще 47 тысяч жителей Подмосковья переселят из аварийных домов к 2028 году
Минстрой МО
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Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин сообщил, что важнейшая задача на текущий момент — это выполнение поручения губернатора о расселении аварийного жилья в Подмосковье к концу 2027 года. Этот проект охватит около 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживают более 47 тысяч человек.

«Основной вызов, который сейчас стоит перед нами - это выполнение поручения Губернатора о расселении всего аварийного жилого фонда в Московской области до конца 2027 года - это порядка 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает свыше 47 тысяч граждан», - отметил Лапин.

На заседании Мособлдумы в рамках «Часа правительства» Лапин сообщил, что темпы переселения ускоряются: в 2022 году в регионе расселили 60 тысяч квадратных метров, а в текущем году этот показатель уже превысил 100 тысяч квадратных метров.

В 2024 году в Подмосковье завершили строительство домов для переселения 1,3 тысячи семей в Солнечногорске, Богородске, Пушкино, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Можайске, Подольске, Орехово-Зуеве и Клину. Программа продолжается, ведется строительство для переселения еще трех тысяч человек, и к концу года начнется передача ключей. Отмечается, что сроки сдачи некоторых объектов в Шатуре и Сергиевом Посаде задержали из-за подрядчиков, и теперь завершение работ планируется в первом квартале 2025 года.

Лапин также напомнил о мерах поддержки переселенцев, включая введение сертификатов с 1 января 2024 года. Так, за один квадратный метр аварийного жилья выплачивается 130 тысяч рублей, что позволяет улучшить жилищные условия. Для граждан, не выбравших сертификат, запланировано строительство более 30 домов в 22 округах.

Аварийное жилье
14 ноября 2024, 16:23
Прием заявок на конкурс по организации туризма стартовал в Подмосковье
Медиасток.рф
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Министерство культуры и туризма Московской области открыло прием заявок на конкурс «Лучшая организация в индустрии туризма». Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта до 8 декабря.

В 2024 году для участников предусмотрено десять номинаций, восемь из которых - для отелей и два - для туристических компаний. Участвовать могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туризмом в регионе.

Победителей определят отраслевые эксперты, а с 12 по 22 декабря пройдет онлайн-голосование, где туристы смогут выбрать своих фаворитов. Итоги конкурса подведут 25 декабря.

Отдых Туризм конкурсы

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