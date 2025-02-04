04 февраля 2025, 17:13

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Балашихе

пресс-служба администрации Балашихи
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Занятие провели в рамках партийной инициативы «Сестринское дело» для обучения школьников важным умениям. Участники мероприятия получили теоретические знания и отработали практические навыки, необходимые в экстренных ситуациях.

В ходе занятия ребята узнали, как правильно вызывать скорую помощь, что делать при потере сознания и как остановить кровотечение. На все вопросы школьники получили четкие и понятные ответы, а главное - научились применять эти знания на практике.

«Участники проявили себя настоящими профессионалами и энтузиастами. Молодогвардейцы создали атмосферу доверия и заинтересованности, благодаря чему обучение стало не только полезным, но и увлекательным», - отметил руководитель «Молодой гвардии» Алексей Егоров.

Мероприятия подобного рода имеют огромное значение для воспитания ответственного и неравнодушного поколения. Они не только предоставляют детям важные знания и навыки, но и формируют готовность прийти на помощь другим, развивают чувство гражданской ответственности и активную жизненную позицию.

Школьники Медицина Балашиха
04 февраля 2025, 17:54
Более 40 программ к 165-летию Чехова провели в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Библиотеки Подмосковья провели к 165-летию Антона Чехова квесты, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другие события. О программах к юбилею писателя рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке города Чехова прошла насыщенная культурная программа с викторинами, квестами и виртуальными экскурсиями. Гости приняли участие в театрализованной литературно-музыкальной постановке и гастрономическом проекте «От Чеховского Палыча». Посетители познакомились с рецептами блюд от мастера русской литературы.

Истринская центральная библиотека имени Чехова организовала ежегодную акцию «Читаем Чехова», программу для школьников и встречу в молодежном литературном клубе. Во всех библиотеках округа прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, посвященные творчеству писателя.

Центральная городская библиотека Серпухова, также носящая имя Чехова, собрала почитателей творчества классика. Такие встречи проводятся здесь каждый год, ведь Антон Павлович Чехов - часть культурного кода города.

Для читателей Центральной библиотеки Видного провели квиз «Нескучный Чехов», который позволил проверить и закрепить знания о жизни и творчестве русского писателя.

Писатели
04 февраля 2025, 17:48
Депутаты в Лосино-Петровском проверили наличие зон парковки для жителей с ОВЗ
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин совместно с заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иваном Бурнакиным провели инспекцию зон парковки в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». В ходе проверки было отмечено, что на парковочных пространствах предусмотрены специально отведенные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также инспекторы зафиксировали наличие свободных парковочных мест, что свидетельствует о достаточно организованной системе парковки в городе.

Иван Бурнакин дал поручения профильным службам обновить разметку на парковочных зонах с соблюдением всех норм, а также провести покраску тротуаров. Это позволит улучшить визуальное восприятие и функциональность парковок, сделав их более удобными для горожан.

«Наша задача - не просто обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, но и сделать так, чтобы каждый горожанин чувствовал себя комфортно и безопасно в своем городе. Обновление разметки и благоустройство тротуаров - это не только вопрос эстетики, но и заботы о каждом, кто пользуется нашей инфраструктурой», - отметил Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Лосино-Петровский
04 февраля 2025, 17:36
Еще тысячу домов в Подмосковье обеспечили газом в январе
Мособлгаз
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За первый месяц года «Мособлгаз» подключил к газу тысячу частных домов в Подмосковье. Работу выполнили в Раменском, Истре, Солнечногорске, Домодедове, Чехове и других городских округах.

Юбилейное, тысячное подключение дома по программе социальной газификации состоялось в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа. Услугу получила семья Говоровых с четырьмя детьми.

«В доме живем три года, раньше топились электричеством и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла, мылись чуть теплой. С газом улучшилось все - и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, и с водой не нарадуемся», - рассказала многодетная мать Елена Говорова.

В феврале компания «Мособлгаз» приступила к строительству сети в 96 населенных пунктах Подмосковья. Чтобы подключиться к газу по президентскому проекту, жителям нужно подать заявку.

В 2025 году по социальной газификации в Подмосковье планируется обеспечить топливом 18 тысяч домов.

Газ Социальная газификация
04 февраля 2025, 17:31
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в восьми городских округах Подмосковья. Работы првоели в Подольске, Ступине, Коломне и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на проспекте Ленина в Подольске, улице Фрунзе в Ступине, на Весенней улице в Серпухове, проспекте Кирова в Коломне, Мякининском шоссе в Красногорске, проспекте Испытателей в Краснознаменске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде и на Первомайской улице в Лосино-Петровском.

Кроме того, неисправные кнопки починили на территории микрорайона Сергиев Посад-6.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить дефекты и начать ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и знакам.

Дороги Ремонтные работы

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