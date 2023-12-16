Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Котельниках

Участники мероприятия научились правильной сердечно-легочной реанимации, наложению шины и помощи человеку без сознания.

«От многих наших действий зависит жизнь нашего близкого или человека, находящегося рядом, поэтому знания оказания первой помощи - это очень важно», - рассказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

За два часа ребята узнали, как оказать доврачебную помощь при легких ушибах, серьезных травмах, проводить реанимационные действия. Каждое действие тренера нужно было запомнить, а потом показать самому. Кира Лаврова всегда мечтала помогать людям. Уже год как девушка является волонтёром. Вместе с коллегами они навещают ветеранов и делают первые шаги в медицине.

«У нас периодически такие лекции, мастер-классы, но каждый раз ты все равно что-то новое запоминаешь, что-то интересное для себя и напоминаешь себе, что надо делать в таких ситуациях», - рассказала участница мастер-класса Кира Лаврова.

Мастер-класс увлек даже тех, кто уже умеет оказывать первую помощь. Элвин Алиев - студент третьего курса медицинского вуза. Вроде будущий врач уже умеет читать рентгеновские снимки, слушать больного, а все равно с интересом слушал спикера.

«Ты что-то повторяешь, что-то узнаешь новое, например, какие-то лайфхаки, как я сейчас понимал, что некоторые тонкости нужно запомнить. Как правильно помогать тяжелобольному пациенту, если ты один находишься рядом», - пояснил Алиев.

Полученные знания для волонтеров окажутся полезными.

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