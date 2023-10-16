Мастер-класс по мотивам картины Левитана «Весна» пройдет в Одинцове

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Урок проведет художник Екатерина Ксенофонтова.

«Она расскажет о жизни художника Исаака Левитана и о том, почему Звенигород занимает особое место в его творчестве. Затем посетители создадут творческую копию работы 1884 года „Весна“ в технике „гризайль“ и познакомятся с секретами графической техники», - уточнили в ведомстве.

Мероприятие начнется в 14:00. Билеты можно купить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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