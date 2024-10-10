10 октября 2024, 17:47

Мастер-класс по лоскутному шитью прошел в клубе «Активное долголетие» в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Участников проекта «Активное долголетие» познакомили с тонкостями лоскутного шитья. Для пенсионеров Лобни провели мастер-класс и показ готовых изделий.

Дизайнер Наталья Афоничкина продемонстрировала гостям мероприятия одежду, сделанную в технике лоскутного шитья. После знакомства с коллекцией мастера долголеты изучили особенности изготовления таких изделий на организованном для них мастер-классе.

Пенсионеры признались, что творческое мероприятие им очень пришлось по душе, вдохновило и позволило почувствовать себя частью важного созидательного процесса.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий - от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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Лобня Пенсионеры Активное долголетие
10 октября 2024, 18:23
Новую детскую площадку установят в Ногинске в октябре
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Новый игровой комплекс появится у детей в Ногинске на улице Трудовой. Это стало возможно благодаря реализации проекта депутатов Богородского округа «Жители МКД».

Депутат Совета Богородского округа Павел Ермилов в ходе встречи с жителями поговорил о благоустройстве дворовой территории на улице Трудовой. Он вместе с управлением благоустройства администрации лично контролирует ход работ. Также здесь до конца года планируется установить еще три столба освещения.

Депутаты помогают жителям в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Это защита прав потребителей жилищных и коммунальных услуг, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, регулирование соседских конфликтов.

В рамках проекта проводятся обучающие семинары, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды и конкурсные мероприятия.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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ЖКХ Депутаты Богородский
10 октября 2024, 18:23
Мособлконтроль рассмотрел более 1,1 тысячи административных дел с января
Freepik
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Главное контрольное управление Московской области за девять месяцев рассмотрело более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. В этом году уровень серьезности нарушений снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в сфере закупок, в то время как нарушения в бюджетно-финансовой области составили 11%. При разборе дел штрафы составили 32%.

Более 23% дел завершились назначением предупреждения, а свыше 22% дел прекратили из-за малозначительности правонарушения. Также выявили случаи, когда дела, возбужденные в рамках одной контрольной проверки, объединялись в одно производство с назначением единого наказания - такие случаи составили 20% от общего числа дел.

Наиболее распространенные нарушения связаны с размещением извещений о закупках и с подачей сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы
10 октября 2024, 18:21
Писательница из Ногинска номинирована на премию «Человек слова — 2024»
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ногинская писательница Александра Мазуркевич попала в лонг-лист премии «Человек слова — 2024». Это стало возможно благодаря победе в литературной премии «Человек слова» в номинации «Родные просторы».

Александра Мазуркевич пишет рассказы для детей среднего и старшего возраста, в основе которых - занимательные истории из повседневной жизни, зарисовки о братьях наших меньших. Герои - обычные люди, живущие рядом. Сюжеты невыдуманные, они состоят из рассказов друзей, наблюдений и необычных случаев из жизни.

В этом году участие в литературном конкурсе принимают как профессиональные писатели, так и новые талантливые авторы. Награждение победителей премии «Человек слова - 2024» состоится в 2025 году 31 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Богородский Писатели
10 октября 2024, 18:19
Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» проверили в Мытищах
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Фасад дошкольного учреждения в Мытищах стал ярким и современным. Рабочие полностью заменили внутренние коммуникации детского сада «Дюймовочка».

Комиссия проверила состояние детского сада «Дюймовочка» после проведения ремонтных работ. Участие в осмотре приняла Наталья Гречаная, заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи и специалисты образовательного комплекса. Отметили, насколько уютнее стал внешний вид сада с отреставрированным ярким фасадом.

Приятно удивили проверяющих групповые помещения с новой, функциональной детской мебелью, а также обновленный музыкальный зал. Сантехнику в санузлах тоже заменили с учетом санитарных норм и требований. Полностью обновили инженерные коммуникации: водоснабжение, отопление и электроснабжение.

«Уверена, что обновленный детский сад „Дюймовочка“ стал местом, где каждый ребенок может развиваться, веселиться и находить новых друзей в комфортной и безопасной обстановке», - прокомментировала Наталья Гречаная, заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи.

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Мытищи Депутаты Детские сады Ремонтные работы

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