Мастер-класс по лепке из глины провели для детей с ОВЗ в Лобне

Занятие провели сотрудники творческой студии и специалисты семейного центра из отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали интересные факты о глине и ее видах, а после помогли участникам мастер-класса сделать сувениры в виде голубков.

По словам организаторов, творческий досуг позволяет ребятам и их родным интересно провести время и пообщаться друг с другом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий на каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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