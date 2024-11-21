21 ноября 2024, 17:54

Мастер-класс по лабораторной диагностике крови прошел в МОНИКИ

МОНИКИ им. Владимирского
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Мастер-класс под названием «Почему кровь красная?» прошел в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. Мероприятие посвящено специальности «клиническая лабораторная диагностика».

Врачи учреждения рассказали школьникам о строении клеток крови, их уникальных свойствах и процессе кровоснабжения. Участники обсудили все этапы общего анализа крови, начиная с забора крови и заканчивая печатью результатов. Также состоялась дискуссия о том, почему автоматический анализатор не может полностью заменить живого врача.

После теоретической части аудитория превратилась в настоящую лабораторию, в которой школьники ознакомились с устройством микроскопов и пробовали работать с ними. В рамках практической части участники на стабилизированных препаратах крови учились определять патологии и делать выводы о наличии различных заболеваний, таких как железодефицитная и В-12-дефицитная анемия.

В завершение мероприятия эксперты МОНИКИ рассказали о нескольких заболеваниях крови, обсудили их опасность и представили способы профилактики этих болезней, а также поддержания баланса микроэлементов в организме.

Здравоохранение Врачи Школьники Медицина
21 ноября 2024, 18:36
Итоги конкурса профмастерства среди педагогов подвели в Подмосковье
Министерство образования МО
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В колледже «Подмосковье» прошел региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дуэт-2024». Мероприятие направлено на выявление лучших учителей и поддержку творческих инициатив молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Преподавательские дуэты представили свои учебные заведения, демонстрируя профессионализм и креативность. По итогам конкурса победителями стали Надежда Коляда и Елизавета Тарасова из Ступинского техникума имени Туманова.

Второе место завоевали Екатерина Горюнова и Евгения Шаповалова из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», а третье - Светлана Орлова и Людмила Мишура из Физико-технического колледжа.

Помимо этого, специальную номинацию «От победителя к победителю» присудили Наталье Урусовой и Валерии Гуляевой из Щелковского колледжа.

Учителя конкурсы
21 ноября 2024, 18:36
Меры поддержки бизнеса обсудили в Солнечногорске
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Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил один из ведущих производств металлопродукции для строительства и отделки «МегаТорг-Профиль». Он обсудил с руководством меры поддержки и планы развития.

На предприятии трудятся более 140 сотрудников, большинство из которых - местные жители. Кирилл Типографщик сообщил, что они обсудили с генеральным директором Сергеем Казаковым ряд важных вопросов, включая земельные проблемы, которые планируют решить в ближайшее время, а также вопросы электроснабжения и коммуникаций. Он добавил, что они будут внимательно следить за ситуацией, взаимодействовать и оказывать помощь в развитии.

Компания была основана в 2011 году и производит продукцию под брендом «Завод СТиВ». Она работает с различными видами листового металла на заказ и оснащена современными станками с числовым программным управлением. У предприятия есть собственный автопарк для доставки. В среднем оно изготавливает более 1500 тонн металлопродукции в месяц, включая нестандартные металлоизделия по индивидуальным чертежам, и сотрудничает с крупными строительными девелоперами.

Продукция компании использовалась для реконструкции Курского вокзала, строительства спортивного комплекса «Олимпийский», нового корпуса Третьяковской галереи, Балтийской школы искусств, атомной электростанции «Аккую» в Турции, бизнес-центра STONE Tower, жилых комплексов Sidney City, Prime Park, «Сердце столицы» и многих других проектов.

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Солнечногорск Заводы Металлы
21 ноября 2024, 18:26
Рапиристы из Одинцова заняли весь пьедестал Кубка Московской области
Федерация фехтования России
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Итоги Кубка Московской области по фехтованию на рапирах подвели в Одинцове в прошедшие выходные. Всего за призы соревнований боролись 35 фехтовальщиков на рапирах.

Среди мужчин одинцовские рапиристы заняли весь пьедестал. По результатам личного соревнования мастер спорта Максим Донской выиграл золото, мастер спорта международного класса Григорий Семенюк - серебро, а мастер спорта Савва Юшкевич - бронзу. Трое рапиристов являются воспитанниками Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Также на выходных состоялась заключительная часть областного первенства среди женщин. Бронзу получила воспитанница Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, кандидат в мастера спорта Анастасия Голубева. Обладательницей Кубка Московской области 2024 года среди женщин стала Милана Левчук из химкинского «Центра фехтования Ильгара Мамедова». Всего в соревнованиях участвовали 36 фехтовальщиц на рапирах из шести спортивных учреждений.

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Одинцово Школы Золото Женщины Мужчины
21 ноября 2024, 18:06
Строительство фармакологического завода начнется в Подольске в 2025 году
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В Подольске построят завод по производству медицинских препаратов в рамках инвестиционного проекта. К реализации приступят в начале 2025 года.

Строительство производства обсудили на 68-м заседании Совета депутатов. Народные избранники единогласно решили передать участок площадью 71 тысяча квадратных метров вблизи деревни Малое Толбино под фармакологический завод.

«Во время своего приезда в Подольск губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с работой наших крупнейших предприятий. Все они уверенно развиваются, наращивают свои мощности. В Подольске появляется все больше новых инвестпроектов. В начале следующего года приступим к реализации одного из знаковых для всей страны, связанного с производством медицинских препаратов», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Григорий Артамонов отметил, что важно сопровождать бизнес и инвесторов на всех этапах строительства и производства, вместе решать любые вопросы.

Все меры поддержки предпринимателей в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.

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Подольск

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