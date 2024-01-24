Мастер-класс по катанию на коньках провели для пенсионеров из Химок

Бесплатный зимний аттракцион стал местом отдыха не только детей, но и жителей старшего поколения. Площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. В этом сезоне увеличили павильон раздевалки.

«Это самое мое любимое занятие. Я буду кататься до тех пор, пока у меня будет желание и возможность. Ощущение свободы, полета, радостные чувства, абсолютно. Чувствуешь себя молодой», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Людмила Галушко.

Программа «Активное долголетие» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2019 году. Ее главная задача - вовлечь людей старшего поколения в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. В рамках проекта проходят экскурсии, мастер-классы, творческие выступления и другие мероприятия.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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